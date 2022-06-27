Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri TİM'de daha güçlü

Açıklamada, “GAİB TİM bünyesinde çok önemli sorumluluk ve görevler üstlenmiştir. 2022 yıl sonu hedefi olan 12 milyar doları aşmak için bütün birliklerimizle çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) seçimlerinin sonuçlanmasının ardından GAİB Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamayla gerçekleştirilen seçim sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada “İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi seçimleri dört yılda bir ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde yapılan seçimlerin sonuçları Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğimiz açısından oldukça büyük bir başarıya işaret etmektedir. Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren dört Birliğimiz de ulusal karar alma süreçlerinde oldukça etkili görevlere seçilmişlerdir” ifadeleri yer aldı.

GAİB TİM'de önemli görevler üstlendi

GAİB Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada “Önümüzdeki dört yıl boyunca Tekstil ve Hammaddeleri; Hububat-Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Halı sektörlerinde Sektör Kurulu Başkanlığı; Kuru Meyve sektöründe ise Sektör Kurulu Başkan Yardımcılığı Birliklerimiz tarafından yürütülecektir. Bu sonuç, ilk defa üç sektörün birden ulusal sekreterya hizmetlerinin Genel Sekreterliğimiz tarafından yürütüleceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Birliğimiz; Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi'nde ilk defa üç üyeyle; Yönetim Kurulunda ise ilk defa iki üyeyle temsil edilme gururunu yaşamıştır. Daha da önemlisi, yine ilk defa olmak üzere Birliğimiz bünyesinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili çıkarmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesileyle, birbirinden kıymetli görevlere seçilen; Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Sayın Ahmet Fikret Kileci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi Sayın Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Çıkmaz'ı tebrik ediyor ve ülkemiz için başarılı görevler yerine getirmelerini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

2022 yıl sonu hedefini aşmayı planlıyoruz

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Genel Sekreterliği 2022 hedeflerine ulaşılması için bölgeden TİM'in en üst noktalarında görevlere seçilen isimlerin yıl sonu hedeflerine büyük katkılar sağlayacağını da vurgulayarak yapılan açıklamada “Kuşkusuz, bu gurur verici sonuç,2023 ihracat hedeflerimize ulaşma yolunda katkı sağlayan binlerce üyemizin varlığı ve temsilcilerimize sağladığı olağanüstü destekle bizleri daha da başarılı kılacaktır. Belirtmek isteriz ki ihracatta büyümemiz hususunda katkısı olan a'dan z'ye herkese minnettarız. Kıymetli temsilcilerimiz, yapacakları tüm görevlerde bu varlığa ve desteğe layık olmaya çalışacaklardır. Aldıkları bayrağı daha yukarı çıkarmak en önemli hedefleri olacaktır. Birliğimiz açısından pek çok ilke sahne olan bu seçim sürecinin ihracat camiamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” denildi.