Güneydoğu Asya pazarı 6 büyükelçi ile konuşuldu

Güneydoğu Asya pazarı Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) üyesi 6 ülkenin büyükelçisi ile Gaziantep Ticaret Odası'nda mercek altına alındı.

Gaziantep Ticaret Odası 1967 yılında kurulan ve 10 Güneydoğu Asya ülkesinin üye olduğu Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği ASEAN üyesi 6 ülkenin Büyükelçilerini ağırladı. Bruney, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam Ankara Büyükelçilerinin katıldığı toplantıda Gaziantep ve Güneydoğu Asya arasındaki potansiyel işbirlikleri değerlendirildi.

“Arzu ettiğimiz seviye bu değil”

Gaziantep ekonomisi hakkında Büyükelçileri ve katılımcıları bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in Güneydoğu Asya ile olan dış ticaretine değinerek ASEAN ülkelerinin 13 milyar dolarlık Gaziantep dış ticaret hacminden aldığı payın çok düşük olmasından mutlu olmadığını belirtti. Yıldırım konuşmasında önemli değerlendirmelerde bulunarak, “Üzülerek söylüyorum ki 13 milyar doları aşan dış ticaret hacmimizde ASEAN ülkelerinin payının oldukça düşük. 2020 yılında ASEAN ülkeleri ile dış ticaretimiz yaklaşık 337 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. 2021 yılının 10 aylık döneminde toplam ticaret hacmimiz çok küçük artmış 372 milyon dolar olmuş ancak arzu edilen seviye bu değil. Ve bu ticaretin neredeyse tamamında alıcı olan taraf Gaziantep. Toplam ithalatımızın yüzde 5,5'ini ASEAN ülkeleri oluşturuyor, ihracatın ise yüzde 0,6'sı. Gaziantep bir üretim üssü. Yaklaşık 500 milyon nüfusa sahip ASEAN üyesi ülkeler ile işbirliklerimizi kazan-kazan felsefesiyle geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu kazancı elde etmemize vesile olacak her türlü işbirliği için Gaziantep Ticaret Odası olarak hazır olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

Büyükelçilerden ilişkileri geliştirme çağrıları

ASEAN üyesi Bruney, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın Ankara Büyükelçileri ise Gaziantep ile ülkeleri arasında yapılabilecek işbirliklerine ilişkinde açıklamalarda bulunarak, Gaziantep ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalarının gerektiğinin altını çizdi. Sanayi alanında ortak hedeflerinin olduğunu belirten büyükelçiler, yatırımcıların Gaziantep'e gelmek istediğini de sözlerine ekledi.