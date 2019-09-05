Güneydoğu ihracatının yıldızları ödüllendirilecek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre 2018 yılında en çok ihracat yapan 100 firmaya törenle ödül verilecek. Birlik verilerine göre 2018 yılında üye firmalar 190 ülkeye 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018 yılında 190 ülkeye 8,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren birlik üyesi firmalardan en çok ihracatı bulunan 100 firma, 13 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan törenle ödüllendirilecek.

"İhracat hedeflerimize ulaşacağız"

Ödül Töreni ile ilgili açıklamalarda bulunan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu'da ihracat ibresinin sürekli yükseldiğini belirterek “Ülkenin ihracat hedeflerine giden yolda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük katkıları bulunuyor. Biz de Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak, ihracat hedeflerine ulaşma noktasında gösterdikleri ihracat performansı ile Bölgemizin öncü ihracatçıları olan firmalarımızı ödüllendirmek adına böyle bir ödül töreni düzenliyoruz. Birliğimizden en fazla ihracat yapan 100 firmamıza 13 Eylül 2019 Cuma günü gerçekleştireceğimiz İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüllerini takdim edeceğiz. Üretimimizi dünyaya sunan başarılı ihracatçılarımıza gönülden teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi. Ödül törenine Bakanlıklar düzeyinde katılım olması bekleniyor. Törenle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacağı da ifade edildi.