Güneydoğu ve Gaziantep 2022 yılını rekorla kapattı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep 2022 yılını en yüksek yıllık ihracat rakamı rekoru ile kapattı.

İhracatçı Birlikleri verilerine göre GAİB üyeleri Aralık ayında 1 milyar 65 milyon 536 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu'nun ihracatta öncü şehri Gaziantep'ten ise aynı dönemde 903 milyon 746 bin dolarlık ihracat kayda alındı. 2022 yılının rekor ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci; “2022 yılında Bölgemiz, geçtiğimiz yıla göre ihracatını %5,5 artırarak 12 milyar 345 milyon 313 bin dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Bölgemiz ilk kez yıllık düzeyde 12 milyar dolara ulaştı. Ortalamada ayda 1 milyar dolarlık ihracata imza attığımız için mutluyuz. Gaziantep ise 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını %4,3 oranında artırarak en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Sadece Gaziantep'te değil Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da en yüksek yıllık ihracat değerimize ulaşmış olduk. İhracatçılar olarak pandeminin etkisinden kurtulduğumuz 2022 yılına büyük umutlarla başlamıştık. Ancak senenin hemen başında patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji maliyetlerinde yükseliş oldu. Bu durum üreticilerimizi zorlu koşullarla karşı karşıya bıraktı. Bununla beraber başta en önemli pazarlarımız arasında yer alan ABD ve Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan resesyon tehlikesi siparişlerde daralmaya sebebiyet verdi. Ancak bunlara rağmen yılmadık ve 2022'yi rekorlarla kapattık. Her bir ihracatçımızı “İhracatın Yıldızı” olduğu için kutluyorum. Bir kez daha bölgemizin insanının istikrarını ve başarısını görmenin haklı gururunu yaşadık. Rekorlar bizim için rakamsal değerinden dolayı değil bilhassa arkasındaki emek ordusundan ve binlerce kişinin istikrarıyla kazanılmasından dolayı kıymetlidir. Bu rekorlara imza atan ihracatçılarımız sayesinde 2023 Türkiye'sine Cumhuriyetimizin 100. yılına umutla bakabiliyoruz.” dedi.

"GAİB olarak verimli bir yılı geride bıraktık"

2022'de gerçekleşen faaliyetlere de değinen Başkan Kileci; “GAİB olarak ihracatçılarımıza yönelik birçok faaliyeti gerçekleştirdiğimiz bir seneyi geride bırakıyoruz. Çünkü bizler ihracatçımızın sorunlarını çözmek ve onları hedeflerine giden yolda yalnız bırakmamak üzere yola çıktık. Bu ihracat yolculuğumuzda ihracatçımızın yanında olmak için; birçok fuarlara katıldık, alım heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri düzenledik, eğitimler gerçekleştirdik. İhracatçımızın sorunları çözmek için devlet büyüklerinin kapısını çaldık. Gaziantep'te yapılması ile gurur duyduğumuz DOMOTEX Halı fuarı oluşumunda yaptığımız alım heyeti ile alıcıları şehrimizde ağırladık. Dubai'de GulFood'a, Paris'te SIAL'e katılarak yeni müşteriler aradık. Rusya'dan iplik ve kumaş alıcılarını şehrimizde ağırladık. Halı sektöründe yeni müşteriler bulmak için Kenya ve Tanzanya'ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. Uygulamalı Karbon Ayak İzi eğitimimizle Avrupa Yeşil Mutabakatı konusundaki güncel düzenlemeleri ihracatçılarımıza tanıttık. 128 webinarla 65 bin 516 kişiye ulaştık. Tüm bu çabalarımızla sene boyunca ihracatçımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. 2023 yılında ihracat ailemizin büyümesi ile faaliyetlerimiz artarak devam edecek. 2022 yılını geride bırakırken söylemek isterim ki Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılına büyük bir gurur ve umutla giriyoruz. Başarılı ihracatçılarımız ile yeni hedefler koymak ve 2023 yılına dair planlar yapmak bizleri motive ediyor. Çalışkan ve üretken ihracatçılarımızın sayesinde ülkemiz adına her şeyin daha güzel olacağı bir yılın bizleri beklendiğinden şüphem yok. Bu vesileyle Bölge ihracatçılarımızı gönülden kutluyor, her birinin yeni yılını tekrar tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"2022 yılında Güneydoğu'dan 196 ülkeye ihracat"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri %42,4 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri %15,9 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise %14,3 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2022 yılında toplam 196 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci; “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya,

İran, İsrail, Libya ve Cibuti Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ticaret Bakanlığı'mızın ihracatçılara yeni pazarlara erişme konusunda hedef olarak ortaya koyduğu Uzak Ülkeler Stratejisi ile 2023 yılında pazarlarımızı git gide büyüteceğiz ve artık başka ülkeler de ihracatımızda radarımıza girecek.” diye konuştu. Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri,

plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile demir-çelik mamulleri yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep 2022 yılını 6.'lıkla kapatıyor

Gaziantep 2022 yılını, 10 milyar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren altıncı ili olarak kapatıyor. Artan maliyetlerden ötürü ihracatın ithalatı karşılama oranı son 12 ayda %121,5 seviyelerine düşmüş olsa da Gaziantep hâlâ ülkeye dış ticaret yoluyla net döviz girişi sağlayan en önemli şehirlerarasında yer almaktadır. Gaziantep'ten en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler ise Tekstil ve hammaddeleri,

hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri oldu. 2022 yılı Aralık ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci; Kahramanmaraş'ın 113,6 milyon dolar, Mardin'in 81,5 milyon dolar, Malatya'nın 46,3 milyon dolar, Diyarbakır'ın 30,3 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 27,3 milyon dolar, Adıyaman'ın 14,7 milyon dolar ve Kilis'in 8 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.