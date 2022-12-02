Güneydoğu ve Gaziantep ihracat rekorlarını kırmaya devam ediyor

GAİB Koordinatör Başkanı, Güneydoğu ve Gaziantep için en yüksek Kasım ayı ihracat rakamlarına ulaşıldığının müjdesini vererek, ihracatçıları tebrik etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. 2022 yılının Kasım ayında Bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 1 milyar 102 milyon 6 bin dolar seviyesine geldi. Dış ticarette Bölgenin lokomotifi konumundaki Gaziantep ise Kasım ayını 928 milyon 307 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik artış oranı yakaladı. Böylelikle hem GAİB hem de Gaziantep en yüksek Kasım ayı ihracat değerlerine ulaşmış oldu.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı açıklamada, “Aylardır konuştuğumuz ve maalesef küresel ölçekte hissettiğimiz resesyon, piyasaları senenin sonuna doğru iyiden iyiye etkilemeye başladı. Piyasadaki siparişlerin daralmasına rağmen ilk 11 aylık periyotta ihracatımızı bölgemizde bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artırdık ve böylelikle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Yaşanan zorlukları aşmak ve ihracatta yaşadığımız ivmeyi kaybetmemek adına GAİB olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm sektörlerimize yönelik Alım Heyetleri ve Sektörel Ticaret Heyetleri düzenliyoruz. Bu yolla da yeni ihraç kapılarını, yeni alıcıları kovalıyoruz. Bu adımlar orta ve uzun vadede bölgemize yeni pazarlar kazandıracaktır. Öte yandan, finansmana erişim de ihracatçılarımızı zorlayan önemli konular arasında yer almakta. Geçtiğimiz günlerde TCMB aldığı kararla faizleri tek haneye indirdi. Atılan bu adımın piyasada da karşılık bulmasını ve ihracatçımızın finansmana erişiminin daha mümkün hale gelmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

“Devletimiz İhracatçısının Yanında”

İhracatçılarımızın gayretlerinin ekonomik istikrara, büyümeye ve istihdama katkı sunacağını belirten Başkan Kileci, “İhracatın ekonomimizin büyümeye katkısı her zaman yüksek olmuştur. Geçtiğimiz günlerde 3. çeyrek büyüme rakamlarımız açıklandı. Ekonomimiz 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyürken, net ihracatın büyümeye katkısı ise 0,7 puan oldu. Yani büyümenin yüzde 17'si net ihracat kaynaklı. İhracat demek, üretim demek istihdam demek. İhracatçılarımızın bu gayretine devletimiz de çeşitli enstrümanlarla katkıda bulunuyor. Her zaman ihracatçısının yanında olan devletimiz ihracata yönelik sunduğu destekleri çağa uygun hale getirdi ve ihracatçıların kullanımına sundu. Bizler de 20 Aralık 2022 Salı günü saat 12:30'da Ticaret Bakanlığımızın uzmanlarını, Eximbank'ın ve İhracatı Geliştirme A.Ş.'nin yetkililerini Birlik binamızda ağırlayacağız ve ihracata yönelik verilen destekleri ve finansman araçlarını tanıtacağız" dedi.

"En çok Irak, ABD ve Suriye'ye ihracat"

Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 42,5 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 16,1 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 14,2 payla üçüncü sırada yer aldığını belirtti. Toplam 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kileci, "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise Bölgemizden makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile demir- çelik mamulleri ihraç edildiğini görüyoruz" dedi.

Ocak-Kasım Döneminde Gaziantep'ten 9 milyar 622 milyon 522 bin dolarlık ihracat

Bölgemiz 2022 yılının başından günümüze 11 milyar 284 milyon 783 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, aynı dönemde bu ihracatta büyük paya sahip Gaziantep 9 milyar 622 milyon 522 bin dolarlık ihracata imza attı. Her iki değer de tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım ihracat değeri olma özelliğini taşıyor. Kasım ayı ihracat verilerinde 6. Sırada yer alan Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının son 12 ayda yüzde 121,1 olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Fikret Kileci, “Gaziantep, ihracat hacmiyle sanayide önde gelen şehirlerimiz arasında yer alıyor. İhracatçılarımız görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak hepimizin yüzlerini güldürdü. Biliyoruz ki bizler önümüzdeki dönemde de yine Gaziantep'in başarılarını konuşacağız. Hedefimizi hep yüksek tuttuk. 2023'te de sağlam adımlar atarak bu seviyeyi daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Dünya'daki gelişmelere anında entegre olan bu şehrin ihracatçıları gayretleri ile bölgemize ve ülkemize net döviz girdisi sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

Ayrıca Kileci 2022 yılı Kasım ayında GAİB'e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş'ın 120 milyon dolar, Mardin'in 94,5 milyon dolar, Malatya'nın 48,5 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 31,9 milyon dolar, Diyarbakır'ın 24,5 milyon dolar, Adıyaman'ın 9,4 milyon dolar ve Kilis'in 8,3 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu.