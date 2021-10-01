Güneydoğu ve Gaziantep'ten Tüm Zamanların En YüksekAylık İhracatı

Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi tüm zamanların en yüksek aylık ihrcatına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Güneydoğu bölgesinde bir önceki yılın Eylül ayına göre ihracatını yüzde 23 oranında artırarak, 1 milyar 99 milyon 879 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. üneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep için ise yüzde 22'lik artış ile 927 milyon 947 bin dolarlık ihracat kayda alınırken,şehir tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Bölgemiz ve Gaziantep tarihlerinin en yüksekaylık ihracatını gerçekleştirdi. İhracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum, bu gurur verici tablo için her birine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Eylül ayında 94 firma ilk defa ihracat gerçekleştirdi

2021 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, "2021 yılının Ocak-Eylül dönemindeBölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla 8 milyar 442 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 7 milyar 344 milyon dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 33 oranında artırdı" ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Bölgemiz, Eylül ayı boyunca 2 bin 541 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 742olarak hesaplandı. Bu rakamlarlaihracatçı sayısı bakımından Bölgemiz için en yüksek Eylül ayı, Gaziantep için ise tüm zamanların en yüksek ayıolmuştur. Ayrıca2021 Eylül ayında94 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. İhracata ilk adımını atan firmalarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine de yer verdi.

"En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye"

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 37,5 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 18,6 payla ikinci ve Amerika ülkeleri iseyüzde 14,7 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2021'in Ocak-Eylül ayları arasında toplam195 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İran, İtalya, Almanya, İsrail, Mısır ve Hollanda; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir" diye konuştu.

Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasındamakine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleriyer aldığını sözlerine ekledi.

Ocak-Eylül döneminde 7 Milyar 344 Milyon dılarlık ihracat

Gaziantep, 2021 Ocak-Eylül dönemindeki 7 milyar 344 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı sürdürüyor. İhracatın ithalatıkarşılama oranında Gaziantep'in yüzde 142,7'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti. 2021 yılı Eylül ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 135,1milyon dolar Mardin'in 88 milyon dolar, Malatya'nın 43,5 milyon dolar, Diyarbakır'ın 20,2 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 14,5 milyon dolar, Kilis'in 12,2 milyon dolar ve Adıyaman'ın 8,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.