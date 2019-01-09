Güneydoğu'daki çocuklara hokey müjdesi

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Spor kulübü, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaretinde alt yapı için 'Haydi Çocuklar Hokeye' projesinin hayata geçirileceğini müjdeledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen'i makamında ziyaret eden Gaziantep Polisgücü Avrupa ve Türkiye Süper Ligi kadın ve erkek hokey takımları hokey sporunun gelişimiyle ilgili bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen, Gaziantep'te birçok spor dalında olduğu gibi hokey alanında da önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekti. Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Spor Kulübü Türkiye'nin en önemli markalarından birisi haline geldiğini ifade eden Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen, Avrupa ve Türkiye şampiyonu olan sporcuları kutladı. Kölemen önümüzdeki süreçte hokeyin gelişmesi için gerekli desteği vereceklerini de sözlerine ekledi.

Haydi Çocuklar Hokeye

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan da hokey alt yapısı için çocuklara yönelik "Haydi Çocuklar Hokeye" projesini hayata geçireceklerini ifade ederek, çocuklara önemli bir müjde verdi. Hokey sporunun yaygınlaştırılması için önemli projeler geliştirdiklerini de anlatan Kaplan, okul sporları arasına giren hokey sporu için gerekli alt yapı çalışmalarını oluşturmak istediklerini vurguladı. Kaplan, önümüzdeki günlerde startını verecekleri proje ile sporcuların küçük yaşta hokeye kazandırılmasını hedeflediklerini de kaydetti.

Trophy Ligi'ne hazırlıklar tamamlandı

Trophy öncesi son hazırlıkların da yapıldığını ifade eden Kaplan “Trophy liginde Avrupa'nın en güçlü takımları ve ülkeleriyle karşılaşacağız. Rakip takımları izliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamen Trophy Ligine yönelik sürdürüyoruz. İnşallah hokeyin en yüksek ligi olan trophy'den zaferle döneceğiz. Sizlerin ve Gazianteplilerin desteği çok önemli” diye konuştu.

Ziyarette önümüzdeki yıllarda Gaziantep'in Avrupa Şampiyonası için önemli bir üst olması gerektiği ifade edildi.