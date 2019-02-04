Güneydoğu'dan 163 ülkeye 692 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise aynı dönemde yüzde 6,3 artışla 692 milyon 220 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “2018 yılını rekor bir artışla kapatırken 2019 yılının Ocak ayında gerek Gaziantep, gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla arttırarak sürdürdük” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2019 yılının ilk ayında ihracatın gerek Gaziantep, gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artarak yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, ocak 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk ayında ihracatta önemli artış olduğuna dikkat çeken Kileci, ocak 2019 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,3'lük artışla 692 milyon 220 bin dolarlık, Gaziantep'ten ise 2018 yılının ocak ayı baz alındığında yüzde 12,2 artışla 2019 ocak ayında 586 milyon 823 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Koordinatör Başkan Kileci Gaziantep'te ihracat kültürünün oluştuğunu ve ihracatçıların yılın her günü dünyanın bütün ülkelerinde pazar araştırmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, uluslararası fuarların en önemli aktörlerinin Gaziantepli firmalardan oluştuğuna dikkat çekti. 2019 yılında yurt dışında tanıtım çalışmalarının arttırılacağına ve yeni pazar arayışlarına devam edileceğine de dikkat çeken Başkan Kileci, ihracatçılara yönelik sektörel eğitimlerinin yanı sıra hedef ülkelerin pazar analizlerinin büyük bir hassasiyetle yapılacağını ve verilerin ihracatçı firmalarla paylaşılacağını da sözlerine ekledi. Üretim ve istihdamın arttırılması yanında sektörel eğitimin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Kileci, GAİB bünyesinde düzenlenecek eğitimlerin de ihtiyaçlar göz önüne alınarak düzenleneceğini sözlerine ekledi.

“2019 kurumlar arası eş güdümün arttığı yıl olacak “

2019 yılında kurumlar arası eş güdümün arttırılması ve birçok konuda ortak hareket edilmesinin büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Başkan Kileci, bunun Gaziantep ve bölge ihracatının arttırılması açısından önemli rol oynayacağını ifade ederek, “GAİB bu noktada üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir. Bir taraftan Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, diğer taraftan ise Valilik, Belediyelerimiz, Milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, Gaziantep'in başarıya ulaşması için, ülke ekonomisine katkı sağlamak için, daha iyi bir gelecek için her zaman birlikte hareket etmeye, gayret etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep için tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in ocak 2019'da kayıt altına aldığı ihracatın 2018 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3'lik artışla 692 milyon 220 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Gaziantep'in ocak 2019'da ihracatının ise önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 12,2'lik artışla 586 milyon 823 bin dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı. Bu rakam Gaziantep için tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ocak 2019'da da Ortadoğu Ülkeleri Lider

GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkelerinin yüzde 43,7 ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkelerinin yüzde 22,8 pay ile ikinci ve Afrika Ülkelerinin ise yüzde 13,6 ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ocak 2019 döneminde 163 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Almanya, İran ve Belçika'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise halı, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, bitkisel yağlar, dış giyim ile demir-çelik mamullerinin en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.

En fazla ihracat yapan 6. il konumunu koruduk

Önceki yıla oranla yüzde 12,2'lik rekor bir artışla yıla 586 milyon 823 bin dolarlık ihracatla başlayan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve ham maddeleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.