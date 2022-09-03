Güneydoğu'dan 2 bin 508 ihracatçı sayısı ile yeni rekor

Güneydoğu'nun lokomotif şehri Gaziantep için ise yüzde 6,4'lük artış ile 917 milyon 865 bin dolarlık ihracat kayda alındı.

Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Gerek bölgemiz gerekse Gaziantep, tüm Ağustos ayları içerisinde en yüksek Ağustos rakamına ve ihracatçı sayısına ulaşmayı başarmıştır. Ayrıca, Gaziantep'imiz Ağustos ayında Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren beşinci ili olmayı başarmıştır. Dünya piyasalarını olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı ve beraberinde getirdiği krizlere rağmen istikrarla üreten, ihraç eden, başarıların asıl sahipleri ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. İhracat performansıyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan ve tüm zorluklara meydan okuyan ihracat sürecinde a'dan z'ye katkı sunan her bir çalışanı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Bölgemiz, Ağustos ayı boyunca 2 bin 508 firmayla ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep'ten ihracat yapan firma sayısı ise bin 764 olarak hesaplandı. Bu rakamlarla hem bölgemiz hem de Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Ayrıca 2022 Ağustos ayında 119 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Hedeflerimize adım adım ilerlediğimiz bu yolculukta, Gaziantep başta olmak üzere bölgemizdeki birçok firmanın ihracata adım atması büyük bir mutluluk” dedi.

En çok ihracat yapılan ülkeler Irak, ABD, Suriye

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 40,5 payla ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri yüzde 16,9 payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 15,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2022'in Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 192 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca, Ağustos ayında 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu rakamların daha da artması için farklı ülkelerle temas kurmaya ve pazarımızı büyütmeye özen gösteriyoruz. Bu hususta atılan en önemli ve somut adım olarak Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Uzak Ülkeler Stratejisi'nin çalışmaları başlatıldı” diye konuştu.

Kileci, bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, demir-çelik mamulleri ile ağaç ve orman ürünlerinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep'ten Ocak-Ağustos döneminde 6 milyar 800 milyon dolarlık ihracat

Öte yandan, Gaziantep, 2022 Ocak-Ağustos dönemindeki 6 milyar 800 milyon dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri arasındaki yerini aldı. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in yüzde 122,8'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Gaziantep'ten en çok ihracat gerçekleştirilen sektörlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu ifade etti.

2022 yılı Ağustos ayında GAİB'in iştigal sahasına giren diğer illerin ihracat rakamlarını da kamuoyuyla paylaşan Fikret Kileci, Kahramanmaraş'ın 124,4 milyon dolar, Mardin'in 98,3 milyon dolar, Malatya'nın 34,2 milyon dolar, Diyarbakır'ın 27,9 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 22,4 milyon dolar, Adıyaman'ın 9,2 milyon dolar ve Kilis'in 8,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.