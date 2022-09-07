Güneydoğu'dan canlı hayvan ihracatı başladı

Canlı erkek toklu ihracatı ile ilgili Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman açıklamalarda bulundu. Türkman yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığının canlı hayvan ihracat iznine, 7 ülkeye 870 bin 950 adet kasaplık canlı erkek toklu götürmek üzere 36 İl'den 132 firma müracaatta bulunmuş. Canlı hayvan ihracat işini yürüten ESK 1 Eylül itibarıyla 118 firmaya 6 ülkeye Suudi Arabistan'a 3 bin adet, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 bin adet, Katar'a 24 bin 50 adet, Kuveyt'e 28 bin 600 adet, Lübnan'a 32 bin 300 adet, Irak'a 77 bin adet olmak üzere toplam 167 bin 950 baş hayvan ihracatı için izin verdi. Bu firmalar içerisinde Gaziantep'ten 18 firma Irak'a 2 bin adet, Katar'a 8 bin 800 adet, Kuveyt'e 14 bin 200 adet, Lübnan'a 17 bin 800 adet olmak üzere toplam 42 bin 800 adet için izin aldı. İzinlerin verilmesine müteakip ihracatçı firmalardan gidip ESK ile sözleşme yapanlar hayvan ihracatına başladılar” dedi.

“İhracat sevkiyatları dün başladı”

İhracat sevkiyatının dün itibariyle başladığını vurgulayan Türkman, “Gaziantep'ten Lübnan'a 5.000 adet erkek toklu göndermek üzere izin alan firma dün İskenderun limanına hayvanları sevk ederek buradan gemi ile gece saatlerinde Lübnan'a yolladı. Bende Birlik Başkanı olarak İskenderun limanına giderek sevkiyatı yerinde gördüm ve üreticilere moral olması için sosyal medya üzerinden duyurdum. Sevkiyatlar bundan sonra devam edecek. İhracatın açılması ve sevkiyatların başlaması ile canlı hayvan kg. fiyatlarında 5 ile 10 TL arasında artış oldu. Özellikle zarar eden ve hayvanını satmakta zorlanan üreticiler az da olsa moral buldu. Ancak üretici hala zararda ve zararına mal satıyor veya satmakta zorlanıyor. İhracat devam ederse ve bir an önce TMO aracılığıyla üreticiye uygun fiyatlı arpa verilmeye başlanırsa üretici zarardan kurtulabilir ve damızlık hayvan kesiminin bir kısmının önüne geçebiliriz” diye konuştu.