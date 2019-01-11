Güneydoğulu Halıcılar Hannofer Başkonsolosunu ziyaret etti

Domotex Hannover Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan firmaların Türkiye'nin gücüne güç kattığını ifade eden Türkiye Hannover Baş Konsolosu Banu Malaman, Gaziantepli halıcıları kutladı. Fuara katılan Türk firmaları hakkında bilgi veren GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, halı sektöründe dünya pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer aldıklarını ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri Türkiye Hannover Baş Konsolosu Banu Malaman'ı ziyaret etti.

Ziyaretten doyduğu memnuniyeti dile getiren Baş Konsolos Malaman, Domotex Hannover 2019 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarının omurgasının Türk halı firmaları tarafından oluşturulduğunu, bunun Türkiye için önemli bir prestij olduğunu ifade ederek, “Sizleri kutluyorum. Her yıl Avrupa'ya gelerek dünyanın en prestijli fuarında ülkemizin sektördeki günücü ortaya koyuyorsunuz. Bugün Domotex Hannover 2019'un da omurgasını Türk halı firmaları oluşturuyor. Konsolosluk olarak elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek katılımcı firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Firmalarımız stantlarıyla, yenilikçi ürünleriyle sektörün büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'da fuarla ilgili çalışmalar hakkında bilgiler vererek, önümüzdeki 5 yıl için belirlenen hedefleri anlattı. Ülke kalkınması için herkesin üzerine düşenleri yapması gerektiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Kaplan, yurt dışında büyükelçilikler ve konsolosluklarla ticari ataşeliklerin ihracatçılarla koordineli çalışmasının önemine değindi. Domotex Hannover'in kendileri için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Kaplan, makine halı üretiminde Türkiye'nin önemli bir noktaya geldiğini ve dünya liderliğini elde ederek önümüzdeki süreçte moda ve tasarımlarıyla da dünya halı modasının belirleyicisi olacağına inandıklarını ifade etti.

Fuar süresince Türk halı firmalarına her türlü desteği sağlayan Türkiye Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ve Ticari Ateşe Sandallı'ya birer teşekkür plaketi taktim eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yapılan desteklerden dolayı teşekkür ettiler.