Güneydoğulu hububat ihracatçıları un sektörüyle buluştu

Celal Kadooğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mesut Çakmak sektörün yaşadığı sorunları dile getirdi.

“Sektörlerle Buluşuyoruz” projesi çerçevesinde Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği üyelerini GAİB hizmet binasında ağırlayan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu un üreticilerinin sorunlarını masaya yatırdı.

Celal Kadooğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Güneydoğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak un sektörünün son dönemde yaşadığı sıkıntıları dile getirerek mevcut pazarlarda un ihracatçılarının pazar paylarının düşüşe geçtiğini, önümüzdeki süreç için yeni pazarlar bulmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Un sektörünün özellikle ihracat sırasında yaşadığı navlun ve lojistik alandaki sorunlarını da dile getiren Başkan Çakmak komşu ülkelerde son dönemde gıda sektörüne yönelik yapılan yatırımlara da dikkat çekerek sektörün geleceği için herkesin eskisinden daha fazla çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'nun da katıldığı toplantıda Tiryakioğlu ülke genelinde yaşanan sorunların ilgili bakanlıklarla görüşülmekte olduğunu dile getirdi.

Başkan Celal Kadooğlu, diğer gıda sektörleri gibi un sektörüyle ilgili yaşanan sorunları da yakından takip ettiklerini, bu sorunların çözümü için ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, “Sektörlerle Buluşuyoruz projemiz çerçevesinde makarna üreticilerinden sonra bu kez de un sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Sektörün bütün sorunları Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Mesut Çakmak tarafından bizlere anlatıldı. Elbette bu sektör ihracatımız açısından büyük önem taşıyor” dedi.

“Gaziantep'ten 6 ayda 81 milyon 719 bin dolarlık un ihracatı”

Un sanayisinin Türkiye için büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Başkan Kadooğlu, “Elimizdeki verilere göre 2022 yılının ilk yedi aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 753 milyon 487 bin dolarlık un ihracatı gerçekleştirilirken bölgemizden bu süreçte 315 milyon 304 bin dolarlık un ihracatı yapılmış. Gaziantep'ten ise bu süreçte ihraç edilen un tutarı 81 milyon 719 bin dolardır. Son dönemlerde özellikle en önemli pazarımız olan Irak'ta gıda sektörüne yönelik üretim tesislerinin inşa ettirilerek üretime geçilmesi birçok sektör gibi un sektörünü de önümüzdeki süreçte olumsuz etkileyeceğine inanıyoruz. Bunun için mevcut pazarlardaki pazar payımızı korurken hiç durmadan yeni pazarların kapılarını aralamak zorundayız. Bu anlamda yürüttüğümüz yeni pazarlarla ilgili çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Diğer sektörlerde olduğu gibi un sektöründe de temel sorunları çözebilmek adına ilgili bakanlıklarla sürekli temas halindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak ortak sorunlarımızı birlikte çözecek; önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak ürettiğimiz ürünlerin dünya pazarlarında hak ettiği fiyatlarla pazarlanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.