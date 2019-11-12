Güneydoğulu ihracatçılar yeşil pasaport uygulamasından memnun

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı “500 bin dolar”ın üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de “yeşil pasaport” olarak bilinen hususi damgalı pasaport verilecek olmasının, ihracatçıların dünya pazarında serbest dolaşımı açısından çok büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bu güne kadar GAİB üyesi yaklaşık bin 70 hak sahibi için pasaport işlemi yapıldığını, yeni alınan kararla bu sayının önemli oranda artacağını belirtti.

Yeşil Pasaport uygulamasının, ihracatçıların dünya genelinde yeşil pasaport olması halinde vize muafiyeti uygulayan ülkelere seyahatini de kolaylaştıracağını sözlerine ekleyen Başkan Kileci, “Hükumetimizin ihracatçılarımıza yönelik verdiği en önemli destekler arasında gördüğümüz yeşil pasaport uygulamasında ihracat limitlerinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara düşürülmesi önemli bir adım. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri üyesi firmalarımızdan bu güne kadar yaklaşık bin 70 hak sahibi için yeşil pasaport verilmesi ve süresinin uzatılmasıyla ilgili işlem gerçekleştirilmiştir. Yeni uygulama ile bu sayının bin 500'e kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Daha fazla ihracatçımızın dünya genelinde rahat dolaşımını sağlayacak olan bu uygulamadan dolayı Bölge ihracatçılarımız adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere, kararın alınmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte yeni uygulamayı üyelerimize hızla duyurarak müracaatları almaya başlayacak ve gerekli ön işlemleri yürüteceğiz” diye konuştu.