Güneydoğulu ihracatçılardan Mardin'e çıkarma

Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret etti.

Başkan Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret ederek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. 90 Firmanın katıldığı fuarda yurt içi ve yurt dışından ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, fuar ziyareti sonrası yaptığı değerlendirmede, bölge ihracatında Mardin'in önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Biz Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak Mardin'i çok önemsiyoruz. Mardin, Gaziantep'in ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en fazla ihracat yapan şehri. Kadim bir şehirdir. Mardin aynı zamanda Türkiye'nin en fazla un ihracatı yapan şehirlerinden birisidir. Bu anlamda Mardinli ihracatçılarla buluşmak, MAGROTEX 2022'yi ziyaret etmek için Mardin'e geldik. MAGROTEX 2022 8. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nı başarılı buldum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte fuardaki tüm stantları ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldık. İlgi son derece güzeldi. Firmalar memnundu. Kadim bir şehir olan Mardin'in tarım, turizm ve ticaret alanında önemli bir potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyeli harekete geçirmek ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır.”

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, fuar ziyaretinin ardından Celal Kadooğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, bölge ihracatının genel durumu ve hedefler ele alındı.