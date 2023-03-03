Güneydoğulu İhracatçıların Dubai çıkarması

Hedeflerinin yaraları sararken ekonomiyi güçlendirmek olduğunu ifade eden Başkan Celal Kadooğlu, Dubai'de Türk markalarına yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Bir yandan deprem yaralarını saracak, diğer yandan ekonomimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu ülke bizim, bu millet bizim, bu vatan bizim. Bizler bu milletin ve bu devletin emrindeyiz” dedi.

Dubai Gulfood 2023 Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarına katılan Güneydoğulu ihracatçılar ülke ekonomisinin geliştirilmesi ve kalkınması yönünde önemli çalışmalara imza attılar. Dubai'de gerçekleştirilen fuara Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 39 firmanın katıldığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan büyük deprem felaketinin acısını bir yandan sararken diğer yandan sürdürülebilir ihracatımız için dünya pazarlarındaki ağırlığımızı korumak ve uluslararası fuarlarda yer almak zorundayız. Yaşadığımız bu büyük felaketin ardından üretim tesislerimiz kısa bir süre sonra çalışmaya başladı ve uluslararası pazarlardaki ağırlığımızı ve mevcut pazarlarımızı korurken yeni Pazar arayışlarımızı sürdürmek zorundayız. Dubai'de gerçekleştirilen Dubai Gulfood 2023 Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarına bölgemizden 39 firmamızla stant açarak katıldık. Her zamanki gibi stantlarımıza yoğun ilgi vardı. Dünya pazarlarına; ülkemizin büyük ve önemli bir ihracatçı ülke olduğunu, tesislerimizle birlikte dimdik ayakta olduğumuzu ve bir yandan ülkemizde yaraları sararken diğer yandan dünya pazarlarında bir çok sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de alternatifsiz ülkeler arasında yer aldığımızı gösterdik. Fuar süresince bütün stantlarımız özellikle Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğulu alıcıların yanı sıra AB ve Amerikalı alıcılar tarafından da yoğun bir şekilde ziyaret edildi. Yeni bağlantılar sağlandı” şeklinde konuştu.

Milletimizin ve devletimizin emrindeyiz

Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından Güneydoğulu firmaların kısa bir sürede toparlanarak önce depremzedelere yardıma koştuğuna da dikkat çeken Başkan Kadooğlu, “Bizler ülkemizde yaşanan felaketin ardından depremzedelerimizin yardımına koşarak onların acil ihtiyaçlarını kısa bir sürede karşılarken barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için de fabrikalarımızın sahip olduğu sosyal tesisleri de vatandaşlarımıza açtık. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Güçlü bir ekonomiyle zorlukları önümüzdeki süreçte aşarken bir yandan depremin yaralarını sarıp diğer yandan da ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayarak ekonomimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Acı bizim acımız, ülke bizim ülkemiz ve biz ülkemizin ve özellikle bölgemizin 6 Şubat öncesindeki canlılığına kavuşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.