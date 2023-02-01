Güneydoğulu ihracatçıların gözü Cibuti ve Etiyopya pazarlarında

Yeni pazar arayışlarına hız veren ve bu çerçevede Afrika'yı mercek altına alan bölge ihracatçıları, 6-9 Şubat 2023 tarihleri arasında Cibutili ve Etiyopyalı ithalatçılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan alım heyeti organizasyonu kentin sahip olduğu gıda sanayisinin büyüklüğünün ve üretim gücünün tanıtılması için de büyük önem taşıyor.

2022 yılında gerçekleştirdikleri 3 milyar 568 milyon 675 bin dolarlık ihracat ve Türkiye'nin sektörel ihracatındaki yüzde 31,1 payıyla, Türkiye'deki hububat bakliyat sektörel Birlikleri arasında en fazla ihracat yapan birlik olma unvanını kazanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyelerinin gözü 6-9 Şubat 2023 tarihleri arasında Gaziantep'te ağırlayacakları Etiyopya ve Cibuti alım heyetlerine çevrildi.

Celal Kadooğlu, Afrika'nın birçok sektörde olduğu gibi hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için de büyük bir pazar olduğunu ifade ederek, 2022 yılı içerisinde geliştirdikleri “Yeni Pazarlar Projesi” çerçevesinde Cibuti ve Etiyopya'ya gönderdikleri bir heyetin pazar araştırması yaptığını ve buradaki potansiyelin daha yakından görüldüğünü belirterek, “6-9 Şubat 2023 tarihleri arasında Gaziantep'te Cibuti ve Etiyopya'dan gelecek alım heyetlerini ağırlayacağız. 2022 yılında Cibuti'ye bölgemizden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 26,2'lik artışla 192 milyon 479 bin dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirilirken Etiyopya'ya ise 2022 yılında yaklaşık 13 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Her iki ülke de gerek ülkemiz gerekse sektörümüz için büyük önem taşıyor. Etiyapya 120 milyonu aşkın nüfusu, Cibuti ise liman kenti olma özelliği ile elbette sektörümüz için büyük pazarlar olarak görülmektedir. 2022 yılı içerisinde birliğimiz yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet gerek Cibuti gerekse Etiyopya'da incelemeler yaparak saha araştırmaları yürüttü. Bu çerçevede her iki ülkenin sektörümüzle ilgili en önemli partnerlerini 6-9 Şubat 2023 tarihleri arasında Gaziantep'te ağırlayacağız” dedi.

Afrika pazarı ülkemiz için büyük önem taşıyor

Cibuti ve Etiyopya alım heyetlerinin Gaziantep'te ağırlanacağını açıklayan Başkan Celal Kadooğlu bu ziyaretlerin aynı zamanda Gaziantep'in ve bölgenin üretim gücünün dünyaya gösterilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Gerek bölgemiz gerekse Gaziantep'te sahip olduğumuz tesislerimiz dünya standartlarında olup alıcıların firmalarımızı ziyareti ve üretim kapasitemizi yakından görmeleri bizim bu anlamdaki potansiyelimizin öne çıkması ve sürdürülebilir ihracat için gerekli alt yapıya sahip olduğumuzun anlaşılması önemlidir. Gaziantep'te ağırlayacağımız Cibuti ve Etiyopyalı alım heyeti iki gün boyunca GAİB hizmet binasında firma temsilcilerimizle bir araya gelecek olup daha sonra heyet firma ziyaretleri gerçekleştirecektir” şeklinde konuştu.

Gaziantep ve bölge turizmi için de önemli

Gaziantep'te ağırlanacak olan Cibuti ve Etiyopyalı ithalatçıların bölge turizminin ve gastronomisinin tanıtımı içinde önemli olduğuna dikkat çeken Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Bizler ülke ihracatına büyük katkılar sağlarken aynı zamanda da gerek ülkemizin gerekse bölgemiz ve Gaziantep'in tanıtımında da önemli rol oynuyoruz. Afrika'dan gelecek olan alım heyetimizle sadece karşılıklı ticari ilişki içerisinde olmayacak aynı zamanda kent gastronomisini ve tarihi turistik alanların tanıtımını da yapacağız. Bu organizasyonumuz özellikle turizm alanında da kentimizde önemli bir hareketlilik yaşanmasını sağlayacaktır” diye konuştu.