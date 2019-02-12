Güneydoğu'nun en büyük kariyer fuarı GAÜN'de

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, Gaziantep Üniversitesi'nin öncülüğünde ve bölgemizden 10 paydaş üniversitenin katılımıyla bölgesel bir kariyer fuarı düzenleme görevi Gaziantep Üniversitesi'ne verildi.

11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan bu etkinliğin adı ‘İpekyolu Kariyer Fuarı' olarak belirlenmiş olup, ilk bölgesel toplantısı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başkanlığında Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez ve paydaş üniversitelerin temsilcileri katıldı. Gaziantep Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca İstanbul Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde bölgesel bazda üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini belirterek; bu toplantıda ülke genelinde Bölgesel Kariyer Etkinlikleri düzenlenmesinin, başta üniversitelerde halen öğrenim gören ve mezun olmuş öğrenciler olmak üzere, ortaöğretim kurumları öğrencilerinin de kariyer planlamalarına büyük katkı sağlayacağı ve ülkemizin önde gelen sektörlerinin öğrencilerle buluşma fırsatı bulacağı, bunun da ülkemizdeki yetişmiş insan gücü kaynaklarının daha verimli kullanılmasına büyük katkılar sağlayacağı kanaatine varıldığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Gür, bu kapsamda; Türkiye genelinde Bölgesel Kariyer Fuarları yapılmasının planlandığını belirterek, bir bölge üniversitesi olan Gaziantep Üniversitesine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bu etkinliği bölgemizde düzenleme görevinin verildiğini belirtti. Prof. Dr. Gür, bu kapsamda yapılan fuar hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Proje Müdürü Neşe Gülmez ve paydaş üniversite yetkililerine bilgi vererek, konuşmasının sonunda katkılarından Cumhurbaşkanlığına ve paydaş üniversite yetkililerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez ise yaptığı konuşmada, Bölgesel Kariyer Fuarlarının önemine ve neden bölgesel bazda böyle fuarlar düzenlenmesi gerektiği konusunda bilgileri paylaşarak, Gaziantep Üniversitesi'nin çok kısa bir sürede fuarın içeriğine uygun olarak yapmış olduğu çalışmaların beklentilerinin üzerinde olduğunu ve paydaş üniversitelerle birlikte bu etkinliği amacına uygun şekilde gerçekleştireceğine ve çıktılarının da çok verimli olacağına inandığını belirterek, bu toplantıyı düzenlemiş olduğundan dolayı başta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür olmak üzere, Kariyer Fuarı Koordinatörlüğüne ve paydaş üniversitelerin katılımcılarına teşekkür etti.

Toplantıdan sonra GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez ve paydaş üniversitelerin temsilcileri fuarın gerçekleşeceği GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek düzenlenecek olan fuar için kullanılması planlanan alanlar hakkında bilgi alındı.