Güneydoğu'nun tahıl ambarında ayçiçeği çekirdeği sevinci

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası'nda 3 yıl önce buğday ve arpa hasadından sonra bazı çiftçiler tarafından alternatif ürün olarak ekimine başlanan ve bu yıl 3 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen ayçiçeği çekirdeğinde hem hasat hem de fiyatlar üreticisinin yüzünü güldürdü.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan makarnalık ve ekmeklik buğdayı, firiği, sarımsağı, karpuz, buğday, arpa gibi onlarca ürünün yetiştirildiği Gaziantep'in Araban ilçesindeki verimli topraklarda üreticilerin 3 yıl önce alternatif ürün olarak yetiştirmek için çalışmalara başladığı ayçiçeği de yüzleri güldürdü. Çerezlik olan ayçiçeği yetiştiriciliğinde 2 yıl üst üste gerçekleştirilen ekimde alınan başarılı sonuçlar nedeniyle bu yıl 3 bin dönüm arazi üzerinde ekim yapıldı. Bu yıl beklenenin üzerinde bir miktarda hasat edilen ay çekirdeği, tarladan yüksek fiyat ile satılması nedeniyle de üreticinin yüzünü ikinci kez güldürdü.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'nda 3 bin dönüm arazide bu yıl ekimi yapılan ayçiçeği çekirdeğinde dönüm başına 200-250 kilogram verim alındığını belirterek, ayçiçeği çekirdeğinin tarladaki harmanlarda kilosunun 8,50-9,00 TL arasında satışa sunulduğunu kaydetti. Altun, "3 yıldır bereketli ve verimli Araban Ovasımızda yetiştirilen ayçiçeği hem rekolte hem de fiyatı ile üreticilerimizin yüzünü güldürüyor. Yeni alternatif ürün ay çiçeği çekirdeği hasadı Gaziantepimize, Arabanımıza ve çiftçilerimize bol kazanç getirsin inşallah" dedi.

İlk kez bu yıl ayçiçeği çekirdeği ekimini yaptığını anlatan Hamit Işık, "2020 yılının Temmuz ayında ayçiçeği çekirdeği ekimi yaptık ve Ekim ayında hasadına başladık. Kendime ait olan ve Araban Ovası'nın değişik bölgelerinde kiraladığım 825 dönüm arazide buğday ve arpa hasadından sonra ikinci ürün olarak ekim yaptık. Verimden memnunum. İlk çıkan ürünleri tarlaya serip kuruttuktan sonra satışa sundum. Ülkenin değişik bölgelerinden harmana gelen tüccarlara bir kilogram ayçiçeği çekirdeklerini, iriliğine göre 8 lira 50 kuruş ile 9 lira arasında değişen fiyatlarda satışını yapıyorum. Diğer ürünlerin girdileri ile ayçiçeği çekirdeğinin girdileri arasında kıyaslama yaptığımda ayçiçeği çekirdeğinin üretim maliyetleri daha düşük oluyor. Bu da biz üreticilere rahat nefes aldırıyor" şeklinde konuştu.

Güneydoğu'daki ayçiçeği çekirdeğinde doluluk oranı fazla

Hamit Işık, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle Araban Ovası'nda üretilen ayçekirdeğinin dünyanın ve ülkenin diğer bölgelerinde üretilen ayçekirdeğine göre daha kaliteli olduğunu savunarak, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen ayçiçeği çekirdeğinin başka bölgelerde yetişen ayçiçeği çekirdeklerine göre içlerinin doluluk oranı daha fazla oluyor. Daha lezzetli oluyor. Yüksek rekolte nedeniyle de bölgede ayçiçeği çekirdeği yetiştirimi hızla artıyor. Düşük maliyetler nedeniyle de tüm çiftçilerimize tavsiye ederim" diye konuştu.