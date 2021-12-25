Güneydoğunun yıldız ihracatçıları ödüllendirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne kayıtlı 13 bine yakın üyeden en çok ihracatı gerçekleştiren ilk 100 firma, düzenlenen tören ile “İhracatın Yıldızı” ödülünü aldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), üretime, istihdama ve güçlü ihracata katkı sunan bölge şirketlerini “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde buluşturdu. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Gaziantep'te düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ihracatın Türkiye ekonomisindeki önemini anlatarak, “İhracatımızın büyümeye katkısı son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleşti. Toplam üç çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı yüzde 5,1'dir. Bunlar Türkiye için ihracatın, döviz gelirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle ise Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 ihracatçıya ödül vermenin son derece anlamlı olduğunu dile getirdi. Pandemi döneminde tedarik zincirinden kopmamanın sağladığı avantajlara da dikkat çeken İsmail Gülle, “Bu avantaj sayesinde daha önce hiç yapmadığımız ülkelerle 23 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bunun önümüzdeki sene daha fazla artacağını görüyoruz. İhracatımız artarak devam edecek. Hedefimizin artık her ay 20 milyar dolar ve üzeri ihracat olduğunu görürsek önce 250 milyar dolar akabinde de 300 milyar dolar rakamına çok rahat ulaşırız” şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “13 bine yakın firmadan oluşan ihracatçı ordumuzla 198 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2020 yılında 9,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2021'de yüzde 30 büyüdük ve yılı 12 milyar dolara yakın ihracat seviyelerinde kapatmaya hazırlanıyoruz. Üretime, istihdama ve yüksek ihracata katkı sunan bütün üyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İhracatın büyümeye katkısı yüzde 6,8”

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin çeyreklik büyümelerine dikkat çekerek, “Türkiye büyüme potansiyeli yüksek bir ülke. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor. İhracatımızın büyümeye katkısı son çeyrekte 6,8 puan olarak gerçekleşti. Toplam üç çeyrekte ihracatın büyümeye katkısı yüzde 5,1'dir. Bunlar Türkiye için ihracatın, döviz gelirinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pandemi sürecini başarıyla yönettik ve siz kıymetli ihracatçılar sayesinde 2020 yılını daha rahat geçirdik. Salgının yanı sıra konteyner başta olmak üzere birçok zorluk yaşadık. Ama tedarik zincirinde yaşanan kırılmayı ve süreci iyi yönettiğimiz için Avrupa'dan Türk mallarına talep attı. Avrupa Birliğine ihracatımız yüzde 34,1 oranında arttı ve 84 milyar dolara çıktı. Amerika'ya ihracatımız yüzde 45,1 oranında arttı ve 13,2 milyar dolara çıktı. Bunları siz değerli ihracatçılarımız yaptı. Bugün burada Güneydoğu Anadolu Bölgemizin en başarılı 100 ihracatçı şirketine ödüllerini takdim edeceğiz. Ama miktarı ne kadar olursa olsun bütün ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Rıza Tuna Turagay, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ihracatının yılı 12 milyar dolar seviyesinde bitireceğine vurgu yaparak bölge ihracatına 10 milyar dolarlık katkı sunan Gaziantep başta olmak üzere diğer ihracatçı şehirler olan Mardin, Malatya, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a da katkılarından ötürü teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “İhracatın Yıldızları Ödül Töreninde” yaptığı konuşmada bütün üreticileri ve ihracatçıları tebrik etti ve pandemi döneminde büyük zorluk yaşayan dünyaya Gaziantep'in verdiği hizmeti anlattı. Bütün dünyaya gıda, maske ve kumaş gönderdiklerini hatırlatarak, “Büyümeye devam etme anlayışımızı sürdüreceğiz” sözcüklerini kullandı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracata güçlü katkılarından ötürü bütün ihracatçı şirketleri tebrik etti. İsmail Gülle, bir çok devlete karşı savaşmış, çok büyük işler başarmış Gaziantep ilimizde ihracatımızın başarıdan başarıya koştuğu bu dönemde ayrı bir mücadele veriyoruz. O gün bağımsızlık mücadelesi veriyorduk. Bugün de ihracat ailesi olarak bu ülke için ekonomik bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. İhracat ailesi olarak dış ticaret fazlası vermeye aldığımızdan daha fazlasını satmaya az kaldı” dedi.

2021'de bölge ihracatı yüzde 30 büyüdü

GAİB Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise konuşmasına bölgenin yıllar içinde ihracatta gösterdiği başarıya dikkat çekerek başladı. “13 bine yakın firmadan oluşan ihracatçı ordumuzla 198 ülkeye ihracat yapıyoruz” diyen Fikret Kileci, şunları kaydetti: “Üretime, istihdama ve ihracata artarak devam eden katkınızdan ötürü çok teşekkürler. GAİB olarak üye şirketlerimizle oluşturduğumuz strateji, pandemi koşullarından daha da güçlü çıkmamıza yardımcı oldu. 2019 yılında 8,9 milyar dolarlık ihracat yaparken, bütün dünyanın hazırlıksız yakalandığı pandemi koşullarında yüzde 4,1'lik bir artış sağladık ve 2020 yılını 9,3 milyar dolarlık ihracatla tamamladık. 2021 ise bölgemiz ihracatı açısından çok daha yüksek bir rakamla bitiyor. Seneyi 12 milyar dolara yakın bir seviyede tamamlamayı planlıyoruz. 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 büyümüştük. 2021 yılında bu oran yüzde 30 seviyelerinde olacak gibi görünüyor. Oluşturduğumuz güç ve sinerjinin 2022'de de derinleşerek devam edeceğini ve 2023'e ihracatımızı minimum yüzde 30 daha büyüterek gireceğimize inanıyorum. Bütün dünya pandemi nedeniyle sorunlar yaşarken biz büyüdük. Bunun nedeni coğrafyamızdaki beşeri sermayedir”

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise Gaziantep ihracatının tarih yazdığını ve geçmişte yaşanılan zorluklardan buralara geldiğinin altını çizdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en güçlü 100 ihracatçısı

Açılış konuşmalarının ardından aralarında Oba, Sanko, Altunkaya ve Şölen Çikolata'nın bulunduğu en önemli 100 ihracatçıya ödülleri verildi.