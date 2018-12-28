GÜNSİFED Başkanı Enver Öztürkmen'den 2018 değerlendirmesi

GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen 2018 yılını değerlendirdiği bir açıklama yayınladı. Öztürkmen 2018 yılının hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ani değişimlerin yaşandığı ve buna bağlı olarak ciddi tecrübeler edinilen bir yıl olduğunu söyledi. Öztürkmen yaptığı açıklamada 2019 yılı için ümitsiz olmadıklarını, atılacak zamanında ve doğru adımlarla ekonomik daralmanın ve finansal yavaşlamanın önüne geçilebileceğini anlattı.

2018 yılında yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Öztürkmen, “Son yıllarda Türkiye'de ve yurtdışında yaşanan büyük değişimleri ve hızlı trafiği iyi okumalı, iyi analiz etmeliyiz. İlerleyen süreçlerde yaşadığımız bu tecrübeler, kendimizi düzgün konumlandırmak ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonu oluşturabilmek adına bizim için çok önemli olacaktır. 2018 yılı anlık değişimlere hızlıca tepki verebilme kabiliyetimizin sınandığı, değişimlerin çok hızlı yaşandığı bir süreç oldu” dedi.

“Hızlı Ve Doğru Tepki”

Ekonomik anlamda kritik olaylara hızlı ve doğru tepki verilmesi gerektiğine vurgu yapan Öztürkmen, “Küresel çapta yaşanan belirsizliklerin yanı sıra Türkiye'nin artık kronikleşen bazı hastalıkları var. Özellikle döviz kuru, faiz, enflasyon gibi konular ülkemizin kanayan yaraları haline gelmeye başladı. Elbette bu yaraların tedavileri de mümkün. Ekonomide yükselen ani ateşlere zamanında ve hızlı tepkiler vermek, yaranın üzerini kapatmak yerine derinlemesine tedavi etmek gibi alınacak tüm doğru önlemler ve uygulanacak çözümler ekonomimizin orta ve uzun vadede daha sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“KOBİ'lere Önem Verilmeli”

Türkiye'nin son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisine girdiğini belirten Öztürkmen, “Siyasal ve iktisadi anlamda yaşanan bu büyük değişim elbette sancılı olacak ve bu ülkede yaşayan her bir ferde ayrı ayrı sorumluluk yükleyecektir. Unutmamalıyız ki büyük değişimler sancılı süreçlerden geçerek gerçekleşir. Özellikle iktisadi anlamda yaşanacak değişimin bu sancılı sürecini sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz için KOBİ'lere ayrı önem verilmesi gerekiyor. Çünkü ekonominin orta düzeyde yapı taşları olan ve ekonomik canlanmanın ilk adımında yer alan KOBİ'ler ne kadar kalkınırsa, beraberinde getirdikleri sektörlerde hem daha küçük hem de daha büyük işletmelerin de aynı hızda kalkınmalarını sağlayacaklardır. Dolayısıyla ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin kırılgan yapılarının sağlamlaştıracak adımlar atılması Türkiye ekonomisi için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Devlet Destekli Alacak Sigortası

KOBİ'lerin yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Öztürkmen, “Özellikle KOBİ'lerin yaşadıkları sıkıntıları her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lerin finansmana ulaşma konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözümü konusunda hükümetimizin son günlerde attığı adımları heyecanla izliyoruz. Devlet Destekli Alacak Sigortası konusunda hükümetimizin harekete geçmesi bizleri son derece memnun etti. 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmesi planlanan bu uygulama sayesinde finansal sıkıntıların ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde KOBİ'lerin ayakta kalmasını sağlayacaktır” diye konuştu.