GÜNSİFED Başkanı Öztürkmen: “Gerçeklerle yüzleşmeliyiz”

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bir soru önergesine verdiği yanıtı değerlendirdi. Öztürkmen, 2019 yılının ilk 7 ayında 7 bin 837 şirketin kapandığı açıklamasını değerlendirirken, “Her ay neredeyse bin yerli şirketin kapanmış olması ekonomide yaşanan ciddi sıkıntıları bir kez daha göz önüne seriyor. Bu rakam azımsanacak veya görmezden gelinip pembe tablolar çizilebilecek bir rakam değil. 2018 yılında iyice alevlenen krizin 2019 yılında şirketler üzerindeki etkisini gözler önüne seren bu rakamların dikkate alınması gerekiyor. Binlerce insanın işsiz kaldığı, binlerce şirketin kapandığı, önemli şirketlerin el değiştirme ve kapanma süreci yaşandığı bu dönemde pembe tablolar çizmenin kimseye bir yararı olmayacaktır. Artık sorunlara daha gerçekçi yaklaşıp, yapılması gerekenlerle ilgili somut adımlar atılmalı. İçten içe yanarak büyüyen bu krizin bir alev topuna dönmeden önce söndürülmesi için ekonomik anlamda gerçek reformlar hayata geçmelidir. Kısır siyasi tartışmaların artık tamamen hayatımızdan çıkarılması, ekonomideki kötü gidişatın bir an önce gündeme getirilmesi gerekmekte” dedi.

Bakan Pekcan'ın soru önergesine verdiği yanıtta şu bilgiler yer alıyor:

2019 yılının ilk 7 ayında kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayılarını açıkladı. Buna göre, 853 şirket birleşme işlemi ile başka şirketlere devredildi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 763 adet olarak gerçekleşti. Aynı süre içinde ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olarak 8 bin 661 şirket kuruldu.

Aynı dönemde 871 yabancı şirket ise kapandı. Birleşme işlemi ile başka şirkete devir olan yabancı şirket sayısı da 25 adet olarak belirlendi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 41 adet oldu. Aynı süre içinde 47 bin 78 yerli şirket ile yabancı uyruklulara ait de 8 bin 661 adet şirket kuruldu.