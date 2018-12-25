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GÜNSİFED Başkanı Öztürkmen'den 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Öztürkmen mesajında, Antep Savunması'nın, kardeşlik ve beraberliğe kenetlenen şehir halkının elini taşın altına koyduğu eşsiz bir mücadele örneği olduğunu belirtti.


Öztürkmen mesajının devamında, ”Açlık ve yokluğa inat, şehrin bayrağını teslim etmeyen Antep halkının destansı direnişinin bugün bütün insanlara örnek olması gerekiyor. Antep Savunması, dünyada eşine az rastlanır örnek bir mücadeledir. Antep Savunması, memleket sevdasıyla ‘dönersek gaziyiz, ölürsek şehit' düşüncesiyle çıktığı yolda yorulmayanların savaşıdır. Bu savaş, yokluğa ve yoksulluğa rağmen direnen bir halkın azminin göstergesidir. Kardeşlik ve beraberliğe kenetlenen 7'den 70'e herkesin elini taşın altına koyduğu mücadele sadece Gaziantep halkına değil, dünyanın farklı milletlerine de örnek olmuştur. Şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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