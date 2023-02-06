Günün ilk ışıklarıyla deprem bölgesi

Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda binanın yıkıldığı belirtilirken, Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi.

Saat 4.17'de yaşanan deprem 10 şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce bina yıkılırken, çok sayıda kişi enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Devlet tüm imkanlarıyla seferber olurken, depremin hemen ardından tüm bakanlar AFAD Genel Merkezinde toplandı. 10 bakan deprem bölgelerine görevlendirilerek çalışmaları koordine etmek üzere yola çıktılar.

Depremin ardından 3-4 saat içinde günün ilk ışıklarıyla bölgeden gelen görüntüler yürekleri sızlattı. Gaziantep Islahiye ve Adıyaman'dan gelen görüntülerde onlarca binanın yıkıldığı, bölgenin enkaz yığınına döndüğü gözler önüne serildi.

Çok sayıda aracın da enkaz altında kaldığı, yaralıların kurtarılma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.