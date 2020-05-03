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Güpegündüz hırsızlık kamerada

Gaziantep’te güpegündüz meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te güpegündüz meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.


Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası asayiş ekipleri inceleme başlattı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisi şahsın kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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