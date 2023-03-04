Güpegündüz silahlı kuyumcu soygunu girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Gaziantep'te güpegündüz bir kuyumcuya girerek soygun yapmaya çalışan ve kuyumcuyu silahla yaralayan Y.Y. isimli maskeli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kuyumcuyu yaralama ve araçla kaçma anları çeşitli güvenlik kameralarına yansıyan soyguncu, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 28 Şubat 2023 günü Gaziantep'in Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 10.18'de maskeli ve silahlı soyguncu, bir kuyumcu dükkanına girerek iş yeri sahibine silah çekti. Soyguncu, elindeki torbayı kasaya atarak kuyumcudan altınları doldurmasını istedi. O esnada dükkanında oturan kuyumcu Yusuf Toşkan, silaha rağmen soyguncunun üstüne yürüyerek onunla boğuştu. Boğuşma esnasında silahını ateşleyen soyguncu, kuyumcu Toşkan'a defalarca ateş etti. Kasıklarına 2 kurşun isabet eden Toşkan, yaralı halde soyguncuyla dükkanın dışına kadar boğuştu. Dükkan dışında dengesini kaybederek düşen kuyumcunun diz kapağı kırılınca soyguncu silahını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan Yusuf Toşkan hastaneye kaldırılırken, polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı soyguncu önce yakalandı, sonra tutuklandı

Yapılan çalışmaların ardından silahlı soygun girişiminde bulunan maskeli şahsın Y.Y. olduğu tespit edildi. Kuyumcuyu yaralama ve araçla kaçma anları çeşitli güvenlik kameralarına yansıyan Y.Y. isimli soyguncu, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan silahlı soyguncu, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.