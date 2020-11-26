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Güvenlik kamerası hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep’te 2 okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te 2 okuldan hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı. Okullardan masaüstü bilgisayar, laptop ve güvenlik kamerası çalan hırsızlar güvenlik kamerasından tespit edildi.


Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde 2 okuldan masaüstü bilgisayar, laptop ve güvenlik kameralarının çalınması okulun diğer güvenlik kamaralarına yansıdı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden birinin daha önce gasp olayına karıştığı ve arandığı belirlendi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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