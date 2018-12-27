Güvenlik korucularından maaşa zam talebi

Gaziantep Güvenlik Korucuları Ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, yapıtığı açıklamada asgari ücret zammından memnuniyetini dile getirerek, güvenlik korucularının da maaşlarının arttırılması talebinde bulundu.

Zamlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti hükumetine teşekkür ederek, "Asgari ücrete yapılan bu ciddi anlamda iyileştirme ile birlikte eski asgari ücretin bir miktar üstünde Bin 710 TL İle vatan savunması yapan biz güvenlik korucuları camiasında umutlu bir bekleyişe sebep olmuştur. Hükümetimizin önümüzdeki günlerde güvenlik korucularımızın maaşlarında da ciddi anlamda iyileştirme yapmasını bekliyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız”

Vatan savunmasının bedelinin olmayacağını bildiklerinin altını çizen Tatlı, “Lakin bizlerde herkes gibi ailelerimize, çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlama, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılama, onları okutma ve Ailelerimizi geçindirmek zorundayız. Ortalama 8 nüfusa sahip biz korucu camiasının Bin 710 TL maaşla bunu yapmamız mümkün değildir. Gece gündüz yağmur çamur kar kış demeden askerimiz ve polisimizle beraber canımız pahasına çok zor şartlarda görev yapan biz korucu camiasının asgari ücretin altında maaş alması vicdanları yaralayacak, bu kahraman camiayı derinden üzecektir. Korucu camiası ekonomik olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyoruz. Bu bağlamda devlet büyüklerimizden beklentimiz maaşımızın en düşük devlet Memuru maaşına endekslenmesidir” diye konuştu.