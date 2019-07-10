Güzelleşme rüyasında malezma korkusu

Uzmanlar, kadınların cilt temizliği ve güzelliği için kullandığı kozmetik ürünlerinin, limon ya da karbonat sürme, ağda gibi epilasyon işlemlerinin ciltte sarı ve siyah lekeler olarak bilinen 'malezma'ya neden olabileceğini bildirdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neva Ayata, kadınların ciltte sarı ve siyah lekeler olarak bilinen malezma sorunu ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Genelde yüz bölgesindeki cildin melanosit hücrelerinin aktivasyonu ve melanin pigmentinin artışı ile meydana gelen renk bozulması veya hiperpigmentasyon olarak tanımlayan Dr. Neva Ayata, kadınların korkulu rüyası olan sorun ile ile ilgili "Derideki melanosit hücrelerinin aşırı melanin üretiminden kaynaklanır. Melanositler; deride pigment oluşturan ve biriktiren hücrelerdir. Melazma, öncelikle yüz bölgesi cildinde renk bozulması veya hiperpigmentasyon ile karakterizedir. Melazma, genellikle alın, elmacıklar, çene, üst dudak olmak üzere merkezi yüz hattında ortaya çıkar. Yüzün her iki tarafında eşleşen işaretler şeklinde simetriktir" dedi

Latin, Asya ve Orta Doğu kökenli kadınlarda daha çok görülür

Malezmanın nedeninin tam olarak bilinmediğini belirten Dr Neva Ayata, hastalıkta ırksal ve genetik yatkınlığın hastalıkta en önemli faktör olduğunu ifade etti, Neva Ayata, "Melazma oluşumunda ırksal ve genetik yatkınlık en önemli faktördür. Genetik yatkınlığı veya bilinen bir aile öyküsü olan kişilerde melazma gelişme riski yüksektir. Latin, Asya ve Ortadoğu kökenli kadınlar, daha yüksek oranda melazma insidansına sahiptir. Cilt rengi nispeten daha koyu olan, 20 ile 50 yaş arası kadınlarda daha çok görülür. Bu sorun yüzde 10 oranında erkeklerde de görülebilir" ifadelerine yer verdi.

En sık sebebi ultraviole ışınları

Dr. Ayata, hastalığın genelikle ışığa duyarlı ve uzun süre güneşe maruz kalındığı yaz aylarında daha sık görüldüğünü ifade etti. Ayata, şöyle devam etti:

"En sık sebebi güneş maruziyeti (ultraviole) olup yaz aylarında artış gözlenir. Evdeyken, araba kullanırken camdan giren ultraviole ışık ayrıca ev, ofisteki ışık kaynakları, bilgisayar ekranından yansıyan ışık dahi melazmayı tetikleyebilir."

Hormonal değişiklikte dikkat

Ultraviole ışınlarının yanı sıra hamilelik, tiroid adrenalin yetmezliği gibi hormonal değişikliklerinde de malezmaya sık rastlandığını anlatan Neva Ayata, hamilelik ile hormonal değişim yaşayanlarda ve horman replasman tedavileri, antibiyotik, antideprasan ile doğum kontrol ilaçları kullanımının ardından da silah ve sarı lekelerin görüldüğünü hatırlattı. Dr., Ayata, "Başta gebelik olmak üzere hormonal değişiklikler, doğum kontrol haplarının ve hormon salgılayan doğum kontrol yöntemlerinin (rahim içi araç) kullanılması, oto-immun tiroid hastalığı, adrenal yetmezlik, sıcak maruziyeti en bilinen sebepler arasındadır. Hamilelik döneminde görülen melazmaya 'gebelik maskesi' ya da 'kloazma' denir. Malezmanın herhangi bir iç hastalık yada organ işlevsizliğiyle ilişkisi yoktur" ifadelerini kullandı.

Güzelleşme rüyası malezme korkusuna dönüşebilir

Dermatolaji Uzman Doktoru Neva Ayata, kadınların cildinizi temizleme ve güzelleştirmek için kullandığı yöntem ve işlevlerin de sarı ve siyah leke kabusuna neden olabileceğini hatırlatarak, "Özellikle kimyasal kozmetik ürünler, cilde limon ya da karbonat sürmek, sir yada ağda gibi tahriş edici epilasyon işlemleri, mekanik peelingler ve bazı bitki çaylarının, mesela ciltteki yanık ve yaralar için içilen sarı kantaronun melanin üretiminde artışa yol açabilir. Özellikle parfüm içeren kozmetiklerin güneş gören bölgelerde kullanılması bu sorunu tetikler" dedi.

Hastalığın tedavisi ve korunma

Neva Ayata, melazma tedavisinde ise hidrokinon, azeleik asid, topikal retinoidler gibi leke açıcı ilaçlar, kimyasal peeling'in yanı sıra q-switch ve fraksiyonel lazerler gibi lazer tedavileri kullanılabileceğini kaydetti. Ayata, hastalıktan korunma yöntemleri hakkında ise "Melazma tedaviyle birkaç ayda belirgin olarak gerilerken kısa sürede tekrarlayabilir. Güneşten korunma en önemli korunma yöntemidir. 50 faktör ve üzeri UVA/UVB filtreli güneş koruyucuların hergün kullanılması önemlidir. Hormonal ilaçlara bağlı oluştuysa bu ilaçların kesilmesi gerekir. Antioksidan gıdalar yada besin destekleri, niasinamid (B3 vitamini), c vitamini kullanımı melazmayı baskılamada ve diğer tedavi seçeneklerine destek olarak etkili bulunmuştur" diye konuştu.