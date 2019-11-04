Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak

Doğa tutkunları tarafından keşfedilmesi beklenen Habeş Kanyonu'nu turizme kazandırılıyor. Kanyonu ilk kez gezen Gaziantep Valisi Davut Gül önderliğinde kent protokolü, gördükleri manzaradan etkilendiklerini belirtti.

Geziye Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk,Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, KUDEB Şube Müdürü Serdar Gürsel, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney de katıldı. Doğa tutkunları tarafından keşfedilmesi beklenen Habeş Kanyou'nu gezen protokol yaklaşık 15 kilometre yürüyerek, kanyonun güzelliklerini yakından gördü.

Tarihi boyunca değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Gaziantep'in Araban ilçesi sınırlarında bulunan kanyonun kendisini çok etkilediğini belirten Vali Gül, "Yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş ile olağan üstü güzellikte bir kanyonu görme fırsatı yakaladık. Bu kanyonu Gazianteplilere Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Bizleri heyecanlandıran bir kanyon. Bu kanyonun sonuna kadar gidip, tüm güzelliklerini görmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Kanyon turizminin dünyada yükselen bir değer olduğuna dikkat çeken Gaziantep büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Kanyonlar şuanda Anadolu'nun en yüksek hazineleridir. Habeş Kanyonundayız, hakikaten burası çok etkileyici bir kanyon. Kanyon turizminin dünyada yükselen bir değerdir. Bu parkuru hızlı bir şekilde kanyon turizmi için gerekli alt yapıyı hazırlayacağız. Kanyon görmek isteyenleri uluslararası kanyoncuları dağcıları buraya davet edeceğiz. Türkiye'nin en önemli parkurlarından biri ve dünyanın en önemli parkurlarından biri olacak bu güzel hazineyi bütün dünyaya tanıtmak için buradayız'' diye konuştu.