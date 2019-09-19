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Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.


Gaziantep Adana (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Şatırhüyük mevkiinde meydana gelen trafik kazasında A.Ç. yönetimindeki 42 FDM 10 hafif ticari araç ile M. Emin A. yönetimindeki 42 CJR 11 plakalı tır çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Zarife Çelepkolu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü A.Ç. ve aynı araçta bulunan H.Ç., İ.Ç. ile M.N.Ç. yaralandı. Kazada ölen Zarife Çelepkolu‘nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep‘teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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