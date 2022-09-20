İhlas Haber Ajansı

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Hafif ticari araç kanala uçtu: 2 yaralı

Gaziantep’te direk hakimiyeti kaybeden hafif ticari araç kanala uçtu.

Gaziantep'te direk hakimiyeti kaybeden hafif ticari araç kanala uçtu. Kazada, kadın sürücü ve çocuğu yaralandı.


Kaza, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç, sürücü Hacer P.'nin (35) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada, Hacer P. ile oğlu Yusuf P. (9) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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