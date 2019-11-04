İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafriyat kamyonunun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Mahallesi'nde A.P. (21) yönetimindeki 33 PY 570 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metrelik şarampole devrildi. Feci kazada sürücü A.P. yaralanırken, yanında bulunan B.Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazada ölen B.Ş. Hamidiye Mahallesi'nde öğle namazının ardından dualarla toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.