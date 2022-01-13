Hafriyat kamyonunun sürüklediği otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobiliyle işten eve dönen kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü 3 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaza, 12 Ocak 2022 Çarşamba günü akşam saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Nurdağı Esnaf ve Kefalet Kooperatifinde çaycı olarak çalışan 3 çocuk annesi 46 yaşındaki Emine Turcer, iş yerinden çıkarak otomobiliyle evine doğru hareket etti. Emine Tuncer'in kullandığı 33 U 4317 plakalı otomobile, Mevlüt O. idaresindeki 65 BC 304 hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına giren ve metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Emine Tuncer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Tuncer'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Feci kaza sonucu hayatını kaybeden Emine Tuncer'in cenazesinin Nurdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alındı

Feci kaza sonrası 3 çocuk annesi kadının ölümüne neden olan hafriyat kamyonu sürücüsü Mevlüt O. gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.