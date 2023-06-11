HAK-İŞ Sendikası'ndan deprem bölgesine 260 milyon TL'lik destek

HAK-İŞ Sendikası, Denetim ve Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısını, Gaziantep'te depremden etkilenen illerin, il, bölge ve şube başkanlarının katılımıyla “Yaralarımızı Hep Birlikte Saracağız, Geleceğimizi Birlikte İnşa Edeceğiz” temasıyla gerçekleştirdi. HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, deprem bölgelerine toplam 260 milyon TL'nin üzerinde destek verdiklerini açıkladı

Toplantıya Genel Başkan Mahmut Arslan'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli ve Mehmet Ali Kayabaşı ile Disiplin Kurulu Başkanı Ömer Yılmaz, Raportörü Vedat Böke, Üyesi Zekeriya Koca, Denetleme Kurulu Başkanı Rafi Ay, Raportörü Fatma Zengin, Üyesi Metin Özben ve diğer üyeler katıldı.

Genel Başkan Mahmut Arslan, HAK-İŞ'in 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulu'nun üyelere, teşkilata ve çalışma hayatına hayırlı olması dileğinde bulunarak, HAK-İŞ'in deprem bölgesinde gerçekleştirdiği çalışmalara ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yaklaşık 11 milyon TL'lik bağış kararı aldık”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ilk anından itibaren HAK-İŞ Arama Kurtarma Ekiplerini bölgeye gönderdiklerini ifade eden Arslan, “Felaketin ilk anından itibaren bütün milletimizle beraber HAK-İŞ olarak da teyakkuza geçtik. Deprem anında ve sonrasında yaşanılanlar ülkemiz ve milletimiz açısından büyük bir yıkım olmasına rağmen aynı zamanda dünyanın bizimle birlikte olması büyük bir dayanışma olması bizim için büyük bir moral sağlamış oldu. HAK-İŞ depremin ilk anından itibaren arama kurtarma ekibini bölgeye gönderdi. Türkiye Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi hemen toplantı yapmasını sağladık. Başkanlar kurulumuzda sendikalarımıza verdiğimiz talimat ile en az 200 bin TL'nin altında olmayacak şekilde ki o zaman 10 bin dolar miktarındaydı. Uluslararası kuruluşlardan bize anında 10 bin dolarlık destek sağlandığı için sendikalarımıza tekrardan talimat verdim. Ne kadar fazla verebilirseniz verin ama en az 10 bin dolar karşılığı 200 bin TL olacak ve sendikalarımız o gün yaklaşık 11 milyon TL'lik bağış kararı aldık” dedi.

"357 kardeşimizi kaybettik"

Depremde hayatını kaybeden 357 üyelerinin olduğunu belirten Başkan Arslan, “Maalesef konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın üyelerinden 357 kardeşimizi kaybettik. Üyelerimizle beraber eşlerini, çocuklarını, yakınlarını kaybetti. Onların sayıları konusunda halen elimizde net bir veri yok” ifadelerini kullandı.

Yoğun şekilde taleplerin olduğunu vurgulayan HAK İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Felaketin sonuçları uzun yıllar devam edecek biliyoruz. Psikodestek komiteleri 4-5 tane psikoloğumuz, pediatri uzmanımız, psikiyatrist ve bir platform oluşturduk, 2 vardiya şeklinde üyelerimizden temas kurmak isteyenlerle onlara psikodestek sağlamak konusunda bir çabamız var ve inanın her gün yoğun bir şekilde talep var. Sendikamız kendi üyelerine bu taleplerini karşılamakta çaresiz kaldık çok talep var. Sendikalarımızın da aynı şeyi yapmalarını istiyorum. Bölgedeki üyelerimizin travmalarını atlatabilmesi için onların normal bir hayata dönebilmesi için psikososyal desteğe ihtiyaçları var” dedi.

"Destek miktarı 260 milyon TL'yi geçti"

Genel Başkan Arslan, “Yardımlarımız 250 milyon TL'ye ulaştı derken bugün sizlere 260 milyon TL'nin üzerinde bölgeye yardım yaptığımızı söylemek istiyorum. Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın ve konfederasyonumuzun bölgeden üyelerimiz olsun olmasın gelen taleplere karşı yaptıkları yardımların hepsinin toplamı 260 milyon TL'yi geçmiş durumdadır” ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve deprem bölgesindeki vatandaşlara sandıklara sahip çıktığı, sandıklara gidip vatandaşlık görevini yerine getirdiği için teşekkür ettiğini belirten Arslan, “Depremzedelerin sandığa gitme olayı dünyayı da bu tezviratları yapanları da şaşırttı. Acılarımız ve kayıplarımız var evet zor durumdayız. Vatandaşlık görevimizi de en iyi şekilde yapmamız gerekir deyip İstanbul'dan, Ardahan'dan Türkiye'nin her yerinden gelip oy kullanan, 2. turda da yine gelip oy kullanan hem yurt dışından hem de yurt içinden gelip bölgedeki sandıklardan oy kullanan ve katlım oranlarının yüzde 85'i geçtiği bir seçimin sizlerin eseri olduğunu ifade etmek istiyorum. Onun için bütün Türkiye ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza sandıklara sahip çıktığı için sandıklara gidip vatandaşlık görevini yerine getirdiği için ve ülkemizin yeni bir felaketin krize düşmemesi için sağduyulu davranıp böyle bir sonuçlandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.