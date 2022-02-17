Hakim ve savcı adaylarına iletişim ve protokol eğitimi

Öğretim Üyesi Süleyman Şahan tarafından hâkim ve savcı adaylarına ‘İletişim ve Protokol' eğitimi verildi.

GAÜN İletişim Fakültesi Seminer Odası'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, iletişimin hayatımızı hem zenginleştiren hem de fakirleştiren ve çok boyutlu olarak değerlendirilmesi gereken bir kavram olduğunu belirterek, iletişimin çok boyutluluğu içerisinde protokol yönetimi de önemli bir yer işgal ettiğini söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Şahan, “İletişim Fakültesi olarak kurumlar arasındaki işbirliğine önem veriyoruz. Bundan dolayı da kurumlarla işbirliğini geliştirmek adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde hâkim ve savcı adaylarına ‘İletişim ve Protokol Yönetiminde' dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı” şeklinde konuştu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Çete'nin de katıldığı eğitim, soru-cevap bölümünden sonra sona erdi.