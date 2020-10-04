Halı ihracatçıları Eylül ayında rekor kırdı

Ocak-Eylül 2020 döneminde Türkiye genelinden 1 milyar 770 milyon 821 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştiren halı sektörü Eylül ayında ihracatını en fazla arttıran sektörler arasında yerini alırken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda halı ihracatçılarını kutlayarak Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla 17.6 artışla 270 milyon 524 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade etti.

TİM Başkanı İsmail Gülle'de yaptığı değerlendirmede, “Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre 20 sektörümüz ihracatını artırdı. Halı ve Yaş Meyve Sebze sektörlerimiz ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi” diye konuştu.

Türkiye genelinde yapılan halı ihracatında son 12 ayda 177 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirildiğini de ifade eden Başkan Salahattin Kaplan sektörün yaşadığı sorunların çözümü için gerekli her türlü çalışmayı büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.