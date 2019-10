Halı İhracatçılarından Barış Pınarı'na destek

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, Türkiye'nın Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı operasyonuna destek vererek, "Türkiye Ortadoğu barışının teminadır" dedi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan “Bağımsız ve güçlü Türkiye için, bölge barışı ve huzuru için, istikrar ve güven için yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimize dua ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin bekası için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. Kuzey Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu barış koridoruna çevirmek amacıyla Türk Ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması ve bölgeye istikrar kazandırması için Türkiye Cumhuriyeti Devletine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan “Başka Türkiye yok. Türkiye sadece bölgenin değil, Ortadoğu'nun da barış ve huzuru için en önemli teminatlardan birisi. Ordumuzun Barış Pınarı Harekatında başarılı olması için dua ediyor, kahraman Mehmetçiğimizin bu harekattan muzaffer ayrılmasını diliyoruz. Sektörümüzün bütün bileşenleri ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye olarak aktarılabilmesi için devletimizin milletimizin yanında olup her türlü desteği vermeye hazırdır. Barış varsa başarı var, barış varsa huzur ve güven var. Barış varsa istikrar ortamı var. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliği ve milletimizin geleceği için terör koridorunu barış koridoruna çevirmek üzere başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimizin Allah Yar ve Yardımcısı olsun. Devletimizin, milletimizin şanlı ordumuzun yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.