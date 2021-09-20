Halı ihracatçılarının ABD'ye karşı umudu Erdoğan

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve 2020 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde ABD'nin Türk halılarına yönelik uygulamaya koymaya hazırlandığı yüzde 25'lik gümrük vergisi hakkında bilgi verdiğini, ABD'nin bu vergi uygulamasından vaz geçirilmesi için destek istediklerini ifade etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu zoom programı üzerinden toplanarak dünya halı sektörünün son durumu ve Türkiye'nin 2021 yılı halı ihracatıyla sektörel sorunları masaya yatırdı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında da kurul üyelerine bilgi veren Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Cumhurbaşkanının ABD gezisi öncesi halı sektörünün Amerika'da yaşadığı sorunlar hakkında bilgiler verdiğini kaydetti. Görüşmede Kasım 2021'de ABD'de de uygulamaya girmesi beklenen yüzde 25'lik gümrük vergisinin uygulanmaması gerektiğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade ettiğini belirten Kaplan, bu konuda Erdoğan'dan destek istediğini kaydetti. Kaplan “Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve 2020 Yılı İhracat Şampiyonları Ödül Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşerek halı sektörünün sorunlarını anlattık. Amerika gezisi öncesinde sektörümüzle ilgili ABD'de yaşadığımız sıkıntıları ve özellikle Kasım 2021'de yürürlüğe girecek olan Türk halılarına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisinin uygulanmamasını istedik. Böyle bir uygulama bizi ABD pazarlarında bir hayli zorlayacağı gibi rakiplerimizle rekabet şansımızı da çok zayıflatacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bize yardımcı olacağını ve konuyu ilgilerle görüşeceğini ifade etti. Umarız konu çözüme kavuşur” dedi.

8 ayda 167 üykeye 2 milyar doları aşkın ihraca yapıldı

İhracat rakamları hakkında da bilgiler paylaşan Selahattin Kaplan, 2021 yılının 8 aylık sürecinde Türkiye genelinden 167 ülkeye halı ihracatı gerçekleştiren halı ihracatçılarının bu süreçte Türkiye'ye toplamda 2 milyar 69 milyon 55 1 bin dolarlık döviz girişini sağladığını sözlerine ekledi. 2021 yılı hedeflerini kolaylıkla geçeceklerini ifade eden Kurul Başkanı Salahattin Kaplan pandemi sürecinde ticaretin de şeklinin değiştiğini ve halı ihracatçılarının yeni dünya ticaret sistemine çok kısa bir süre içerisinde uyum sağladığını söyledi.

Halı ihracatı önceki yıla göre yüzde 37.9 arttı

Bütün sektörler için adeta büyük sorun haline gelen konteyner ve hammadde fiyatlarında ki aşırı artışın halı sektörünü de büyük oranda etkilediğini anlatan Başkan Salahattin Kaplan ihracatçıların bütün zorluklara rağmen büyük fedakârlık ve gayret içerisinde global pazarlarda makine halılarını en iyi fiyatlarla satmaya çalıştığını kaydetti. 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinden 167 ülkeye yönelik gerçekleştirilen halı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 37,9 artışla 2 milyar 69 milyon 55 bin dolar olduğunu hatırlatan Kaplan, 2021 hedeflerinin yılın son dört aylık diliminde aşılacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Halıcıların Gözdesi ABD, AB Ve Afrika ülkeleri

Ülke bazlı ihracatta en fazla ihracatın 852 milyon 646 bin dolarla Amerika ülkeleri olduğuna da dikkat çeken Başkan Kaplan bu ülkeye yönelik ihracatta ihracat rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine oranla artış oranının yüzde 54,9'lık artış gösterdiğini de belirtti. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen ihracatta ise bir önceki yıla oranla yüzde 68'lik artış sağlandığını ve bu ülkelere yönelik ihracatın 348 milyon 476 bin dolar olduğunu belirten Kaplan “Ülke grupları bazındaki ihracatımızda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke grupları arasında Amerikan ülkeleri ve AB ülkelerini 306 milyon 878 bin dolarla Ortadoğu Ülkeleri takıp ediyor. Ortadoğu ülkelerinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %-18,2'lik bir düşüş yaşıyoruz. Bu düşüşün telafisi için çalışmalarımız gerek bu ülke gruplarında gerekse yeni pazarlar bulunarak açığın kapatılması yönünde sürmektedir. Türkiye'nin bir çok sektöründe olduğu gibi yine en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke gurupları arasında Afrika ülkeleri önemli bir paya sahip ve halı sektörümüzde bu ülke gurubuna Ocat-Ağustos 2021 döneminde 227 milyon 847 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek bir önceki döneme kıyasla ihracatını yüzde 44,9 oranında arttırdı. Ülke grupları bazlı ihracatımızda bu süreçte diğer Avrupa ülkelerine 117 milyon 22 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken bu ülke guruplarına olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine oranla artışımız yüzde 70.8 oranındadır. Asya ve Okyanusya ülkelerine 81 milyon 497 bin dolar, Eski Doğu Bloku ülkelerine 79 milyon 892 bin dolar, Türki Cumhuriyetlere 47 milyon 730 bin dolar, serbest bölgelere ise toplam 7 milyon 50 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye genelinden Ağustos 2021 yılında gerçekleştirilen ihracat toplamı 238 milyon 066 bin dolarken Ocak-Ağustos 2021 dönemi ihracat toplamımız ise 2 milyar 69 milyon 55 bin dolardır” dedi.

En fazla ihracat Birleşik Devletler, Birleşik Krallık ve Almanya'ya

Türkiye'nin ürettiği makine halısının en büyük alıcı ülkesinin ise 792 milyon 155 bin dolarla Birleşik Devletler olduğunu kaydeden Kaplan, bu ülkeye olan ihracatın 2020 yılının aynı dönemine oranla yüzde 50,7 oranında arttığını ifade ederek “2021 yılının sekiz aylık diliminde ülke bazlı ihracatımızda ilk ilk beş sıradaki ülkeler arasında 92 milyon 155 bin dolarla Birleşik Devletle, 113 milyon 500 bin dolarla Birleşik Krallık, 103 milyon 539 bin dolarla Almanya, 98 milyon 507 bin dolarla Birleşik Arap Eminlikleri ve beşinci sırada 72 milyon 945 bin dolarla Mısır gelmektedir. Bu ülkeleri 70 milyon 484 bin dolarla Irak, 59 milyon 740 bin dolarla Libya, 51 milyon 45 bin dolarla Bulgaristan, 35 milyon 225 bin dolarla Kanada ve 33 milyon 44 bin dolarla da Kuveyt takip etmektedir" şeklinde konuştu.

En fazla makine halısı ve tüfte halı ihracatı yapıldı

Ürün bazlı ihracatı da değerlendiren TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Türkiye genelinden Ocak-Ağustos 2021 döneminde toplam 1 milyar 759 milyon 602 bin dolarlık makine halısı, 272 milyon 260 bin dolarlık tüfte halı, 31 milyon 275 bin dolarlık el halısı ve 5 milyon 918 bin dolarlık çeşitli kilim ihracatı gerçekleştirilmiş toplamda ülkemize halı ihracatçısı firmalarımız 2 milyar 69 milyon 55 bin dolarlık döviz girdisi sağlamıştır. Bütün ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den en fazla halı ihracatı GAHİB'ten yapıldı

Türkiye genelinden en fazla halının Güneydoğulu halı ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiğini de aktaran TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı değerlendirmede “Birlikler bazındaki en fazla halı ihracatında ilk sırayı GAHİB 1 milyar 442 milyon 536 bin dolarla alırken ikinci sırada 477 milyon 789 bin dolarla İTKİB ve üçüncü sırada 45 milyon 90 bin dolarla EİB geliyor. Yine aynı dönemde AKİB 30 milyon 141 bin dolar, DENİB 19 milyon 124 bin dolar, UİB 15 milyon 915 bin dolar, BAİB 14 milyon 449 bin dolar, İMMİB 10 milyon 26 bin dolar, İİB 7milyon dolar, OAİB 3 milyon 659 bin dolar, DAİB 3 milyon 108 bin dolar, DAKİB 165 bin dolar ve KİB 52 bin dolarlık çeşitli halı ihracatına imza atmıştır” dedi.

Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 71'i Gaziantep'ten

Türkiye genelinden gerçekleştirilen halı ihracatında iller bazlı ihracatta Gaziantep'in ilk sırada yer aldığını da ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan “İller bazlı ihracatta elbette ilk sırada makine halı üretiminde dünya lideri pozisyonunda olan Gaziantep gelmektedir. 2021 yılının sekiz aylık diliminde Gaziantep'ten toplam 1 milyar 468 milyon 400 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakam toplam tutarın yüzde 71'ine denk gelmektedir. Yani Türkiye halı ihracatının yüzde 71'i tek başına Gaziantep'ten gerçekleştirilmiştir. İller bazında ikinci sırada 448 milyon 463 bin dolarla İstanbul, üçüncü sırada ise 48 milyon 941 bin dolarla Uşak yer almaktadır. Bu illerimizi ise 14 milyon 164 bin dolarla Bursa, 13 milyon 538 bin dolarla Denizli ve 13 milyon 307 bin dolarla Isparta takip etmektedir. Türkiye genelinden toplam halı ihracatımız 2 milyar 69 milyon 55 bin dolardır” dedi.