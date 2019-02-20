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Halı makinesi hırsızları yakalandı

Gaziantep’te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi ekipleri işyerinden hırsızlık şüpheliler hakkında yaptıkları çalışma neticesinde 3 şüpheliyi malzemeler ile birlikte yakaladı.


Şüpheliler M.Y.S., M.Y., F.T., ve A.S. isimli 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda iş yerinden çalınan malzemelerle gözaltına alınan şahıslar haklarında yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheliden M.Y.S. ve M.Y. isimli iki şahıs tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

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