Halı makinesi hırsızları yakalandı

Gaziantep'te bir iş yerinde halı ve koltuk yıkama malzemesi çalan 4 şüpheli yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi ekipleri işyerinden hırsızlık şüpheliler hakkında yaptıkları çalışma neticesinde 3 şüpheliyi malzemeler ile birlikte yakaladı.

Şüpheliler M.Y.S., M.Y., F.T., ve A.S. isimli 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan operasyonda iş yerinden çalınan malzemelerle gözaltına alınan şahıslar haklarında yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. 4 şüpheliden M.Y.S. ve M.Y. isimli iki şahıs tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.