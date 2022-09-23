Halı Tasarım Günleri başladı

Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki etkinliklerin ilk gününde, “Tasarlayın Dokuyalım” adlı tasarım yarışmasına katılan tasarımların dokunduğu halılardan oluşan sergi ziyarete açıldı.

Etkinliklerin açılış toplantısına Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği yöneticileri, akademisyenler, halı sektörünün temsilcileri ve tasarımcılar katıldı.

''Halı demek Gaziantep demek''

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, açılış toplantısında yaptığı konuşmada, Gaziantep'in dünyanın en büyük makine halısı üretim merkezi olduğunu belirterek, “Gaziantep, adını birçok özelliğiyle dünyaya duyurmaktadır. Bu özellikler arasında halı üretiminin başkenti olma özelliği hepimiz için büyük onur kaynağıdır. Dünya'da halı demek Gaziantep demek, Gaziantep demek ise halı demektir. Dünyanın halı merkezi olmamızda büyük emekleri geçen; değerli halı üreticilerimizi ve tasarımlarıyla halı trendlerini oluşturan siz değerli tasarımcılarımızı öncelikle yürekten kutluyorum” dedi.

''AR-GE ve tasarıma büyük önem veriyoruz''

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen sektörler arasında halının da bulunduğuna dikkat çeken Başkan Zeynal Abidin Kaplan, yoğun rekabetin yaşandığı sektörde katma değeri yüksek kaliteli ve özgün ürünleri piyasaya sunmak gerektiğini ifade etti. Başkan Kaplan, “Bu anlamda üretim, ar-ge ve tasarım birimlerimizin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bizler de bu yönde yaptığımız projelerle sektörümüzün bütün aşamalarında görev alacak iş gücünün yetişmesi için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz” diye konuştu.

''Sektörü zirveye taşıdık''

Sektörde yaşanan sorunların çözümü için ilgili makamlarla temasların devam ettiğine vurgu yapan Başkan Kaplan, sorunların çözümü konusunda desteklerini esirgemeyen Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, Gaziantep Üniversitesi yetkilileri ve diğer yetkililere teşekkür etti. Kaplan şöyle devam etti: “Bizlere emanet edilen bu sektörü hep birlikte zirveye taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Bundan sonraki nesillerin de kendilerine devredeceğimiz bu büyük mirası daha ileriye taşıyacaklarına inanıyoruz.”

''Türkiye'de ilk program GAÜN'de açıldı''

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay da törende yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek halı tasarımı programını geçtiğimiz yıl eğitime açtıklarını söyledi. Prof. Dr. Atalay, “4 Yıllık program olan halı tasarım programına bu yıl 25 öğrencimiz özel yetenek sınavı ile alınmıştır. Programa gösterilen ilgi geçtiğimiz yıla göre iki kat artmıştır. Halı Tasarım programı sektörün ihtiyaç duyduğu becerikli, donanımlı ve inovatif tasarımcı ihtiyacını karşımayı hedeflemektedir” dedi.

''Üniversite sanayi iş birliğinin en güzel örneği''

Prof. Dr. Atalay, halı tasarım programının üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneği olduğunu da belirterek, şöyle dedi: “Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinin desteklediği programımız üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisidir. GAÜN ve GAİB arasında yapılan protokol gereği bina, atölye ve donanım ihtiyaçlarımız karşılanmakta, burada okuyan öğrencilere de aylık asgari ücretin yarısı kadar burs verilmektedir. Başarılı öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası fuar ziyaretleri de desteklenmektedir. Bölgemizde 200'ün üzerinde makine halısı üretimi yapan firma bulunmaktadır. Bu nedenle mezunlarımız iş bulma konusunda sorun yaşamayacaktır.”

''Halı üreticilerini gönülden kutluyorum''

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş da, etkinliklerin açılışı nedeniyle düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Yumrutaş, Gaziantep'in halı sektöründeki yerine dikkat çektikten sonra, “Türkiye'nin makine halısı ihracatının yüzde 70,3'ünü Gaziantep tek başına gerçekleştiriyor. 2021 yılı rakamlarına göre yıllık 3,2 milyar dolarlık halı ihraç ediliyor. Bu rakamlar Gaziantep için ülkemiz için çok değerlidir. Çünkü ihracat insanlara iş demek, aş demek, kalkınma demektir. Bu nedenle tüm halı üreticilerimizi gönülden kutluyor ve alkışlıyorum” dedi.

''Başarılı tasarımcılar yetiştirmemiz gerekiyor''

Halıda kalitenin yanında tasarımın da çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yumrutaş, dünya pazarlarına hitap etmek için kaliteli ve güncel tasarımlar üretmek gerektiğini vurguladı. Yumrutaş, “Bu nedenle iyi tasarımcılar yetiştirmemiz gerek. GAİB'le el ele vererek hem lisans hem de yüksek lisans programını açtık. Bu konuda büyük emeği olan önceki dönem Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve şimdiki Başkanımız Zeynal Abidin Kaplan ve ekibine teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyulduğunda programlarımızı sanayicilerimizin beklentileri doğrultusunda güncelleyeceğiz. Üniversitede üretilen bir bilgi teknolojiye dönüşüyorsa, kısacası insanımıza dokunabiliyorsa bu bilginin çok değerli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Açılış toplantısında ayrıca Aksa firmasından Atakan Koru, “Akrilik” konulu bir sunum yaptı. Ali Hayta ise “Makine Halısı Tasarımında Bilgisayar Yazılımlarının Rolü'' konusunu anlattı. Selim Şentürk de, “Halıda Markalaşma Nasıl Mümkün Olur” konulu bir sunum yaptı. Hülya Tezcan, “Osmanlı'dan Günümüze Desenler”i anlattı. Ozanhan Kayaoğlu da, “Pazar analizi ve trendler” konusunu anlattı.

Tasarım Günleri etkinlikleri yarın düzenlenecek olan söyleşiler ve ödül töreni ile sona erecek.