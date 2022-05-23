Halı tasarım öğrencileri Domotex Halı Fuarında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı öğrencileri, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen Halı Fuarı'na katıldı.

Fuar alanında stantta tasarımlarını sergileyen öğrenciler, yurt içinden ve yurt dışından gelen firmaların tasarımcıları ile fikir alışverişi yapma imkanı buldu. Türkiye'nin lider zemin ve halı kaplama fuarı olan DOMOTEX' e katılarak Gaziantep Üniversitesini temsil ederek bölümlerini tanıtma olanağı bulduklarını belirten Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, “Gaziantep makine halısı üretim sektöründe Dünya'nın lideri olduğu bir ortamda yer almak bölümün tanıtımı için oldukça önemli. Fuarda sergilenen halıların baskısını yapan Alpin Halı Yönetim Kurulu Başkanı Suat Bozkurt' a ve Bonjour Halı'dan Hamza Singeç'e ve Selma Albayrak'a teşekkür ederiz. Fuar süresince öğrencilere desteğini esirgemeyen Bölümümüz öğretim görevlisi ve aynı zamanda Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) Yönetim Kurulu Üyesi Naime Yüksel Çalık ve kendisi nezdindeHATAD'a teşekkürü bir borç biliriz” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halı Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Memik Bünyamin Üzümcü ise renk, desen ve tasarım yönü ile güçlü bir pazara sahip olan Gaziantep halı sektörünün fuarda güçlü bir şekilde temsil edildiğini vurgulayarak, “Bölümümüz öğrencileri daha ilk senelerinde çalışacakları sektör hakkında oldukça bilgi sahibi oldu. Bölümümüze fuar boyunca desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof.Dr. Arif Özaydın'a ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cevat Atalay'a teşekkür ederiz” dedi.