Halı tasarımcıları GAÜN'de yetişiyor

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde geçen yıl açılan Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Halı Tasarımı Bölümü, halı sektörüne tasarımcılarını kazandırmaya devam ediyor.

Halı Tasarımı programının Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) işbirliği çerçevesinde kurulduğunu ifade eden Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, bölüme Halı Tasarımcıları Derneği'nin (HATAD) de destek verdiğini söyledi.

Bölümün kontenjanının 25 kişi olduğunu aktaran Kalebek, “Kazanan ilk 20 öğrenci GAHİB tarafından asgari ücretin yarısı değerinde 9 ay burs ile destekleniyor” dedi.

"Mezunların iş bulma kaygısı yaşamayacağını öngörüyoruz”

Bölümün ilk ve tek olma özelliği taşıyan Halı Tasarımı bölümünün sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünü oluşturmaya gayret ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Kalebek, “Program dili Türkçedir ve öğrenciler lisans eğitimleri sürecinde, programın amacına uygun olarak, ana sanat dalı dersleri, sanat ve kültür dersleri ile ortak zorunlu dersleri alıyor. Mezun olan öğrencilerimiz, başta kendi alanlarındaki kurum ve kuruluşlar olmak üzere, farklı sanat dallarına ait tasarım alanlarında da istihdam edilebilecekleri gibi serbest inisiyatifle iş kurabilecekler. Bölgemizde bulunan yaklaşık 250 makine halısı fabrikasının tasarımcı gereksinimi göz önüne alındığında mezunların iş bulma kaygısı yaşamayacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.