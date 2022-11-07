Halı tasarımı bölümü öğrencileri online söyleşide

Zoom bağlantısıyla gerçekleşen eğitime Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı, Kilim ve Dokuma Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Aysen Sınav Soysaldı katıldı. Prof.Dr. Aysen Sınav Soysaldı tarafındanel halısı dokuma tekniği, el halısında kullanılan atkı, çözgü iplikleri, iplikleri boyama yöntemleri, desenlendirme, ülkemizin bölgelere göre adlandırılan tarihe geçmiş halı çeşitleri, halılar üzerindeki motifler ve anlamları, günümüzdeki durumu, ekonomiye katkıları ve yurt dışından gördüğü ilgi hakkında bilgi verildi. GAÜN Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise “Halı Dokuma Tekniği ve Halı Tarihi” konulu ilk eğitimi Prof. Aysen Sınav Soysaldı ile gerçekleştirdiklerini belirterek,“Ülkemizin farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Halı Tasarımı Programı lisans ve yüksek lisans öğrencilerin akademik bilgilerini geliştirmek amacıyla gerçekleşen eğitime katılım oldukça talep aldı” diye konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halı Tasarımı Programı Dr. Öğr. Üyesi Memik Bünyamin Üzümcü, Halı Tasarım Programı'nın ders kataloğunda yer alan Halı Tarihi ve Klasik Halı Desenleri dersine önemli katkılar sunan eğitimin, farklı hocalar ile farklı konu alt başlıkları ile planladığını ifade etti.