Halı tasarımı öğrencileri kutnu dokuyor

Gaziantep Büdeyri Han'da faaliyet gösteren Abdülkadir Mekki'ye ait Mekki Kutnu Atölyesi'nde gerçekleşen eğitim, Kutnu ustası Abdülkadir Mekki tarafından verildi.

Kutnu dokumacılığının 16.yy dan itibaren Gaziantep'te tamamen el tezgâhlarında dokunan ipekli bir kumaş türü olduğunu belirten GAÜN Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, eğitimde kutnu kumaşının hazırlık aşamalarından başlayarak tüm safhalarının yerinde incelenmesi ve kutnu dokumadaki çözgü boyama, taharlama, atkı ipliği, ağızlık açma, floş ipeği ve mekik gibi temel terimler hakkında bilgi alındığını söyledi.

Kutnunun hakim renginin sarı olduğunu ifade eden Kutnu ustası Abdülkadir Mekki, “Altın rengindeki sarı, kumaşa renk vermekle kalmaz, doğal bir parlaklık sağlar. Kırmızı, mor, yeşil, bordo, pembe, mavi ve siyah renklerin de tercih edildiği kumaş, eskisi kadar olmasa da kimi yörelerde halen giysi olarak kullanılıyor. Kutnu kumaşı imalatı önceleri Halep, Hama ve Humus'ta üretilip Anadolu pazarına sunulurdu. Bu ipekli dokumalar Gaziantep merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde de üretilmeye başlandı. Şimdilerde kutnu kumaşı, yöresel bir kıyafet olarak kullanıldığı gibi, dekoratif amaçlı, çeşitli aksesuar, turistik giysi, çanta, terlik, perdelik kumaş ve folklor kıyafeti olarak da kullanılıyor” dedi.

Eğitime katılan GAÜN Öğr. Üyesi Naime Yüksel Çalık da, moda ve halı tasarımı öğrencilerinin kutnu dokuma tezgahı üzerinde çalışarak kumaş dokuma imkanı bulmaları ve pratik kazanmaları açısından çok kıymetli olduğunu aktardı. Bu tür uygulamalı eğitimlerin devam edeceğini vurgulayan Öğr. Üyesi Çalık, öğrencilerin yöresel dokuma kumaşlarını yakından inceleme fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.