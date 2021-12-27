Halı tasarımı öğrencilerinin online sektör eğitimi

Gaziantep Üniversitesi Halı Tasarımı Programı'nda görevli ve aynı zamanda Halı Tasarım Derneği (HATAD) Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Naime Yüksel Çalık tarafından verilen eğitime; halı tasarım programı öğrencileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Eğitimde halı tasarımında kullanılması gereken tasarım ilkeleri ile öğeleri, halı tasarımına genel bir bakış ve başarılı halı tasarım örnekleri sunuldu. Halı tasarımında dikkat edilmesi gereken tasarım unsurları, iç ve dış pazara sunulan tasarım modelleri üzerinden gösterilerek, ulusal ve uluslararası halı fuarlarında sergilenen halılar gösterildi. Pandemi ile birlikte değişen tüketim çılgınlığında halının değişimi, renk trendleri ve kullanım amaçlarına değinildi. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında düzenlenen eğitimlerin sektörde faaliyet gösteren öncü halı tasarımcıları ile devam edeceğini belirten Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Hasan Aydoğan, yoğun katılımın sağlandığı eğitim ile halı sektörü hakkında detaylı bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Halı Tasarım Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek de genç tasarımcılara, halı sektörünün Gaziantep kenti için önemli bir ihracat payına sahip olduğunu ve sektörün tasarımcılara ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmaları için sektör temsilcileriyle sık sık bir araya getireceklerinin altını çizdi.

Eğitim soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.