Halı tasarımı programı öğrencisine büyük ödül

Gaziantep Sanat Merkezinde sekizincisi düzenlenen Tasarlayın Dokuyalım Halı Tasarımı Yarışması'na Gaziantep Üniversitesinden 4 öğrenci finalist listesine adını yazdırmayı başararak halıları dokundu. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen ilk 20 finalist arasından GAÜN Halı Tasarımı Programı öğrencisi Ayşenur Mertyürek tasarımı ile ikincilik ödülüne layık görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankve GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ın takdirleri ile 30 bin TL'lik ödül 90 bin TL'ye yükseltildi. Para ödülünün yanında katılım sağlayan tüm finalistlere tablet ve plaket takdim edildi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Cevat Atalay, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin ilk ve tek olarak açılan Halı Tasarımı Programının, açıldığı ikinci yılında gösterdiği bu başarı ile emin adımlarla ilerlediğini belirtti.Prof. Dr. Atalay, sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı ve inovatif tasarımcı ihtiyacı misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretime devam ettiğini dile getirdi.

Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, finale kalan tüm öğrencileri kutlarken, dereceye giren halı tasarımı öğrencisinin başarısı ile bölüme örnek olduğunu söyledi. Başarılı tasarımlar yapmak için trendleri takip etmenin ve yenilikçi fikirlerin önemini bir kez daha vurguladı.

GAÜN Öğrencisi Ayşenur Mertyürek ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Üniversitemi temsilen katıldığım Tasarlayın Dokuyalım Halı Tasarımı Yarışması'nda ikincilik ödülü aldım. Üniversitemin ve fakültemin bizlere sunduğu fırsatlar, aldığım sanat ve tasarım eğitimi ile emeklerimin karşılığını aldım.”