Halı tasarımı yarışması online bilgilendirme toplantısı

Her yıl Gaziantep ilinde mayıs ayında başvurusu yapılarak, eylül ayında final programı şeklinde son bulan yarışmanın bilgilendirme toplantısı; GAHİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar H. Aydoğan, Empera Halı Tasarım Direktörü Özgür Uşaklıgil, Gaziantep Üniversitesi Halı Tasarımı Programı öğrencileri ve yarışmaya katılım sağlamayı düşünen tüm tasarımcılara açık şekilde gerçekleştirildi. GAHİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar H. Aydoğan, halı çeşitleri, halı sektörünün dünyada ve Türkiye'deki durumu, Gaziantep'in halı ihracatındaki payı, halı yarışmasında önceki yıllarda yapılan etkinlikler, halı yarışmasının takvimi ve başvuru şartları hakkında bilgi verdi. Halı tasarım yarışması ile Gaziantep halı sektörünün ihtiyaç duyduğu özgün ve orijinal tasarımlar yapan tasarımcıların sektöre kazandırıldığını söyleyen Empera Halı Tasarım Direktörü Özgür Uşaklıgil ise farklıyı ve yeniyi arayarak halıda inovasyon fikirlerinin geleceği yönetebileceğini belirterek, HATAD ve GAHİB işbirliği ile halı sektörünün iyi yönde gelişmesi adına olumlu adımların yarışma ile atıldığını vurguladı.

Halı Tasarımı Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, öğrencilerin yarışmaya katılabilmesi için bölüm öğretim üyeleri ile birlikte her türlü desteğe hazır olduklarını, bölümde alt yapı olanaklarının iyileştirildiğini ifade ederek, yarışma sayesinde Gaziantep halı tasarımının katma değer kazandığını sözlerine ekledi.