Halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te, özel bir halk otobüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu otobosün altında kalan 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi K. (48) ile eşi Leyla K. (44) bir marketten alışveriş yaptıktan sonra motosikletle evlerine doğru hareket etmeye başladı. Niyazi K.'nin kullandığı motosiklete Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı Gaziantep Valiliği önünde seyir halindeyken arkadan gelen özel bir halk otobüsü çarptı. Çarpmanın ardından halk otobüsü motosikleti altına aldı. Bu esnada Niyazi K. otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, eşi Leyla K. ise otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün altında kalarak ağır yaralanan Leyla K. ile eşi Niyazi K.'yi hastaneye kaldırdı. Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan eşi Niyazi K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Leyla K.'nın ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.