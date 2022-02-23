Halk Oyunları yarışmaları şölen havasında gerçekleştirildi

Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle organize edilen ‘2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği' yarışmaları sona erdi. 3 farklı kategori, 200'ü aşkın öğrencinin performanslarını sergilediği yarışmalar, tribünlerden büyük ilgi gördü.

Okul sporları faaliyet programında yer alan; Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilen ‘Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği' yarışmaları, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde adeta şölen havasında gerçekleştirildi.

Minikler kategorisinde 3, yıldızlar kategorisinde 6 ve gençler kategorisinde 5 okul olmak üzere toplam 14 okulun halk oyunları toplulukların katılımıyla düzenlenen organizasyona; Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdür Vekili Levent Demir, THOF İcra Kurulu Üyesi Ebru Mersinli ile çok sayıda okul müdürü ve öğretmen katıldı.

“Halk oyunlarına gönül veren sporcularımızı tebrik ediyorum”

Halk oyunları sahnesinde yarışmacı öğrencilerin heyecanını paylaşan Vali Davut Gül, program esnasında yaptığı konuşmada halk oyunlarına gönül veren sporcuları tebrik etti. Vali Gül, “Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlenen Halk Oyunları İl Yarışması'nda yer alan, halk oyunlarımıza gönül veren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Spor Şehri Gaziantep Projesi'nin etkisi, paydaş kurumlarımızın destekleriyle her geçen gün büyüyor” dedi.

“Sahnede yerini alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum”

Organizasyonun açılış seremonisinde yarışmacı sporcular ve tribünleri dolduran halk oyunları sevenlere seslenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, usta yemenilerin göstermiş olduğu çabayı takdirle karşıladığını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak ‘Spor Şehri Gaziantep' projesi kapsamında gerçekleştirilen tüm faaliyetlere imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. 5 farklı branşta gerçekleştirdiğimiz ihtisaslaşma hamlesinin yanı sıra tesislerimiz yıl boyunca sporun ve sporcularımızın kullanımına açık durumda. Halk oyunlarına gönül veren, yarışma sahnesinde yer alan tüm sporcu öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması konusunda göstermiş oldukları çabayı takdir ediyorum. Organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen tüm paydaş kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.