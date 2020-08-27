Halk Ozanı Drej Osman'dan ücretsiz canlı müzik dinletisi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Arabanlı ünlü Halk Ozanı Drej Osman tarafından yeni tip korona virüs salgını pandemi sürecinde vatandaşların kapalı alanlarda vakit geçirmelerini engellemek ve vatandaşları açık alanlara teşvik etmek amacıyla Park Cafe'de ücretsiz canlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. Drej Osman kendi bağlama sazı ve arkadaşlarının yaptığı müzik eşliğinde kendine özgü sesi ve yorumuyla sesindirdiği birbirinden güzel özgün, slow, yöresel şarkılar ve şiir'lerden oluşan canlı müzik dinletisine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Açık havada Arabanlı halk ozanı Drej Osman'ın ücretsiz olarak başlattığı canlı müzik etkinliğine maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum içerisinde katılan Arabanlı vatandaşlar kısa süreliğine de olsa Halk Ozanı Drej Osman'ın bağlama eşliğinde seslendirdiği şarkılarla stres atıp hoşça vakit geçirdi.

Arabanlı halk ozanı Drej Osman, Arabanlı vatandaşların yoğun talebi üzerine ücretsiz canlı müzik dinletisi programını her hafta Çarşamba günleri Park Cafe bahçesinde maske takımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla ücretsiz canlı müzik dinletisi yapacağını söyledi.